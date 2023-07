USD/TRY: Wird die Entscheidung der türkischen Zentralbank die Lira retten?

Die türkische Lira befindet sich im Vorfeld der wichtigen Zinsentscheidung von CBRT in der Nähe ihres Allzeittiefs. USD/TRY notierte am Donnerstagmorgen bei 26,91, einige Punkte unter seinem Rekordhoch von 27,38.

Zinsentscheidung von CBRT steht bevor

Die türkische Zentralbank wird am Donnerstag eine weitere vielbeachtete Zinsentscheidung treffen. Ökonomen erwarten, dass die Bank die Zinssätze weiter anheben wird, um die deutlich schwächere Währung zu stabilisieren.

Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass die Bank die Zinsen um 5 % anheben und damit den Leitzins auf 20 % erhöhen wird. Auf der letzten Sitzung beschloss die CBRT, die Zinsen auf 15 % zu erhöhen, was unter den Erwartungen der Analysten liegt.

Diese Zinsentscheidung fällt in eine Zeit, in der die CBRT versucht, die Lira zu stärken. Offizielle Daten zeigen, dass die Bank begonnen hat, mehr Lira zu kaufen als zu verkaufen. Die Regierung hatte im Vorfeld der jüngsten Wahlen zu viele Lira in die Wirtschaft gepumpt.

Die CBRT ist daher zum ersten Mal seit 2020 zu einem Nettokreditnehmer in der Landeswährung geworden. Gleichzeitig ist die Menge an Lira, die der Wirtschaft zugeführt wird, gestiegen, was zu niedrigeren Zinsen für auf Lira lautende Vermögenswerte geführt hat. So sank beispielsweise der durchschnittliche Zinssatz für Einlagen mit einer Laufzeit von bis zu drei Monaten auf 37,8 %.

Die türkische Lira wird in den kommenden Monaten wahrscheinlich weiter unter Druck bleiben, wenn die Zentralbank nicht in naher Zukunft eine deutliche Zinserhöhung vornimmt. Zwar zeigten die jüngsten Daten, dass die Inflation im Juni erneut gesunken ist, doch bedeutet die fallende Währung, dass die Preise noch eine Weile auf einem hohen Niveau bleiben werden.

Der USD/TRY-Kurs ist gestiegen, obwohl der US-Dollar-Index (DXY) in den letzten Wochen zurückgegangen ist. Der Dollar-Index fiel zum ersten Mal seit Monaten wieder unter die Unterstützung von 100 $.

USD/TRY Technische Analyse

USD/TRY-Chart via TradingView

In meinem letzten Artikel habe ich davor gewarnt, dass die türkische Lira kurz vor einer weiteren Schwäche steht. Diese Vorhersage war richtig, denn die Währung ist in den letzten Tagen weiter abgerutscht. Die obige Tages-Chart zeigt, dass der USD/TRY-Kurs über die Oberseite des Aufwärts-Flaggenmusters gestiegen ist.

Wie erwartet liegt das Währungspaar weiterhin über allen gleitenden Durchschnitten, während der Kurs inzwischen überkauft ist. Daher wird das Währungspaar in den kommenden Monaten wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer die nächste psychologische Marke bei 30 anpeilen.