Deutsche Aktien gaben am Freitag nach, während sich die Marktteilnehmer auf die laufende Berichtssaison der Unternehmen konzentrierten. Der DAX-Index, der die 40 größten Unternehmen Deutschlands abbildet, fiel um 50 Basispunkte. Damit gehörte er zu den europäischen Indizes mit der schlechtesten Wertentwicklung.

Der SAP-Aktienkurs sinkt

Der größte Nachzügler im DAX-Index war SAP, das größte Technologieunternehmen in Deutschland. Seine Aktie brach um mehr als 4 % ein, während der amerikanische ADR am Donnerstag um 6 % fiel.

Der SAP-Aktienkurs fiel, nachdem das Unternehmen schwache Quartalsergebnisse veröffentlichte und seine Prognose für die Zukunft senkte. Der Umsatz belief sich im 2. Quartal auf 7,55 Mrd. €, unterstützt durch die starke Akzeptanz seiner Cloud-Lösungen.

SAP hat beschlossen, seine Prognose für 2022 zu senken. Das Unternehmen rechnet mit einem Cloud-Umsatz zwischen 14 und 14,2 Mrd. €. Das war weniger als die bisherige Prognose von 14 bis 14,4 Mrd. €.

SAP ist nicht das einzige Technologieunternehmen, das seine Prognosen für die Zukunft senkt und damit signalisiert, dass die Unternehmen bei ihren Ausgaben vorsichtig sind. Infosys, der indische Outsourcing-Riese, senkte ebenfalls seine Jahresprognose.

Die weiteren Top-Nachzügler im DAX-Index waren Bayer, Sartorius, Deutsche Post, Symrise und die Deutsche Telekom. Diese Verluste wurden durch die starke Performance von Zalando, Deutsche Bank, Munich Re, BMW und Commerzbank ausgeglichen.

Der nächste Katalysator für den DAX-Index werden die bevorstehenden Unternehmensgewinne amerikanischer und deutscher Unternehmen sein. Zu den wichtigsten Unternehmen, die nächste Woche ihre Ergebnisse veröffentlichen werden, gehören unter anderem die Deutsche Börse, die Deutsche Bank, MTU Aero und Volkswagen. Es wird auch auf die neuesten Ergebnisse von Microsoft und Google reagieren.

DAX-Index-Prognose

Der deutsche Index DAX 40 bewegte sich in den vergangenen Wochen seitwärts. In diesem Artikel habe ich geschrieben, dass der Index bei 16.347 €, dem Höchststand in diesem Jahr, einen starken Widerstand gefunden hat. Er wird immer noch durch die 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitte gestützt, was ein positives Zeichen ist

Daher ist der Ausblick des Index vorerst neutral. Weiteres Aufwärtspotenzial wird bestätigt, wenn der Kurs über die Widerstandsmarke bei 16.347 € steigt. Eine Bewegung unter den 50-Tage gleitenden Durchschnitt würde signalisieren, dass sich die Baissiers durchgesetzt haben.