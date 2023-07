Der GBP/JPY-Wechselkurs bewegte sich diese Woche seitwärts, während sich Devisenhändler auf wichtige Nachrichten aus Großbritannien und Japan konzentrierten. Er notiert bei ~180, wo es in den letzten Tagen lag. Dieser Kurs liegt etwa 1 % unter dem Höchststand dieses Monats.

Die Inflation in Japan stabilisiert sich

Copy link to section

Der Wechselkurs des Pfunds zum Yen bewegte sich seitwärts, nachdem Japan milde Daten zur Verbraucherinflation veröffentlichte. Nach Angaben der Statistikbehörde stieg der Verbraucherpreisindex von 0 % im Mai auf 0,1 % im Juni. Dies bedeutet einen Anstieg von 3,3 % gegenüber dem Vorjahr, was den Erwartungen entsprach.

Die Kerninflation, die die volatilen Lebensmittel- und Energieprodukte ausschließt, stieg von 3,2 % auf 3,3 %. Diese Zahlen liegen immer noch über dem Ziel der Bank of Japan (BoJ) von 2 %. Sie liegen auch über dem historischen Durchschnitt der japanischen Inflation.

Am wichtigsten ist, dass die Gesamtinflation in Japan mittlerweile höher als in den Vereinigten Staaten ist. Anfang des Monats veröffentlichte Daten zeigten, dass die US-Preise im Jahresvergleich um 3 % gestiegen sind. Daher gehen Analysten davon aus, dass die Bank of Japan bei der Sitzung nächste Woche einen Kurswechsel vollziehen wird.

Dazu wird sie die Zinssätze unverändert lassen und dann die Formulierung ihres Programms zur Zinskurvensteuerung anpassen. Die BoJ wird am 28. Juli tagen.

Der GBP/JPY-Wechselkurs reagierte diese Woche auch auf die britischen Inflationsdaten. Wie ich hier schrieb, sank die Inflation im Vereinigten Königreich im Juni auf 7,9 %, da die Lebensmittelpreise zurückgingen. Dennoch hat die Bank of England (BoE) in den kommenden Monaten noch viel Arbeit vor sich, da die Inflation im Vereinigten Königreich höher als der EU-Durchschnitt ist.

Die nächsten wichtigen Forex-Nachrichten sind die anstehenden Zahlen zu den britischen Einzelhandelsumsätzen. Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass die Einzelhandelsumsätze im Juni um 1,5 % gesunken sind, nachdem sie im Mai um 2,1 % zurückgingen. Es wird erwartet, dass die Kernumsätze bei 1,6% liegen werden.

GBP/JPY-Prognose

Copy link to section

GBP/JPY-Chart via TradingView

Der GBP/JPY-Wechselkurs befand sich in den letzten Tagen in einem Abwärtstrend. In diesem Zeitraum bewegte sich das Währungspaar unter den 25- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitten. Es nähert sich auch der wichtigen Unterstützungsmarke bei 179,45, dem Tiefststand vom 13. Juli.

Gleichzeitig hat sich der Relative Strength Index (RSI) auf den neutralen Punkt von 50 zubewegt. Daher ist die Tendenz rückläufig, da die Wetten auf eine restriktivere Haltung der BoJ zunehmen. Ein weiterer Abwärtstrend wird sich bestätigen, wenn der Kurs unter 179,45 sinkt.