Der USD/IDR-Wechselkurs bewegte sich am Montag seitwärts, während die Anleger auf die bevorstehenden Zinsentscheidungen der Federal Reserve und der Bank of Indonesia (BOI) warten. Der Kurs notiert bei 15.021, was höher als das Tief der letzten Woche von 14.904 war.

Divergenz zwischen Fed und Bank of Indonesia

Die indonesische Rupiah gab leicht nach, während sich Händler auf eine Divergenz zwischen der Fed und der Bank of Indonesia vorbereiten. Die BoI wird ihre Sitzung am Dienstagmorgen abschließen. Analysten gehen davon aus, dass die Bank beschließen wird, die Zinssätze unverändert zu lassen.

Konkret erwarten sie, dass der Zinssatz bei 5,75 % bleibt, während die Einlagenfazilität und die Kreditfazilität bei 5 % bzw. 6,5 % liegen. Vor allem besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank signalisieren wird, dass sie die Zinsen noch in diesem Jahr senken wird.

Jüngste Zahlen zeigten, dass sich die indonesische Wirtschaft verlangsamt. Wie ich hier schrieb, brachen die Exporte und Importe des Landes im Juni ein, da die Nachfrage nachließ. Gleichzeitig sank die Inflation in Indonesien auf 3,5 %. Es gibt auch Bedenken, dass das Land eine Dürre erleben könnte, wenn El Niño Gestalt annimmt.

Andererseits wird erwartet, dass die Federal Reserve bei ihrer geldpolitischen Sitzung am Mittwoch die Zinsen anheben wird. Ökonomen erwarten, dass die Bank die Zinsen um 0,25 % und damit auf den höchsten Stand seit 2001 anheben wird.

Vor allem besteht die Möglichkeit, dass die Bank das Ende des Zinserhöhungszyklus signalisieren wird, da die Inflation gesunken ist und sich die Wirtschaft verlangsamt. Die jüngsten Daten zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze, die Baubeginne und die Baugenehmigungen im Juni zurückgingen.

USD/IDR Technische Analyse

USD/IDR-Chart via TradingView

Der USD/IDR-Wechselkurs ist in den letzten Tagen gestiegen. Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar ein rückläufiges Flaggenmuster gebildet, das in Orange dargestellt ist. Er liegt leicht unter den 50- und 25-Perioden gleitenden Durchschnitten. Das Paar ist auch unter die wichtige Widerstandsmarke von 15.061 gefallen, dem höchsten Punkt am 20. Juli.

Daher wird der USD/IDR-Wechselkurs wahrscheinlich einen Rückgang erfahren, während die Verkäufer die nächste wichtige Unterstützung bei 14,907 anvisieren. Ein Anstieg über den Widerstand bei 15.061 wird diese pessimistische Einschätzung entkräften.