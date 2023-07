Der Aktienkurs von Standard Chartered (LON: STAN) hat sich gut entwickelt, nachdem er im März dieses Jahres seinen Tiefpunkt erreichte. Die Aktie ist um über 22 % gestiegen und schwankt nun auf ihrem Höchststand im März, während sich der Fokus auf die bevorstehenden Quartalsergebnisse verlagert.

Ergebnisvorschau für Stanchard Chartered

Stanchart, eine führende kommerzielle, institutionelle und Privatkundenbankgruppe, hat in den letzten Monaten Fortschritte gemacht. Wie andere britische Banken war das Unternehmen von der regionalen Bankenkrise in den USA im März kaum betroffen.

Aufgrund ihrer starken Präsenz in Asien, einer Region, die sich schneller als Europa erholt, hat sich die Bank gut entwickelt. Dazu trugen auch die jüngsten Zinserhöhungen der Bank of England (BoE) und der Federal Reserve bei.

Standard Chartered wird seine Finanzergebnisse am Freitag veröffentlichen. Analysten gehen davon aus, dass sich die Nettozinserträge des Unternehmens auf 2 Mrd. $ und sich die sonstigen Erträge auf 2,3 Mrd. $ belaufen werden. Das zugrunde liegende Einkommen wird 4,3 Mrd. $ betragen.

Wie andere Banken wird auch bei Standard Chartered mit einer höheren Bonitätsbeeinträchtigung gerechnet. Es wird erwartet, dass sich die Wertminderung auf 230 Mio. $ beläuft, was zu einem Gewinn vor Steuern von 1,4 Mrd. $ führt. Die genau beobachtete harte Kernkapitalquote wird voraussichtlich auf 13,9 % sinken.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Betriebsergebnis von Standard Chartered im 1. Quartal 4,1 Mrd. $ betrug, während die Kreditwürdigkeit etwa bei 200 Mio. $ lag. Der Gewinn vor Steuern betrug 1,5 Mrd. $.

Die Ergebnisse von Standard Chartered werden zu einem Zeitpunkt vorliegen, an dem die meisten Banken robuste Ergebnisse veröffentlichen. Am Mittwoch beschloss die Lloyds Bank, ihre Dividende zu erhöhen, obwohl ihr Gewinn allmählich zurückging. Und am Donnerstag veröffentlichte Barclays starke Ergebnisse. Seine amerikanischen Pendants wie JP Morgan und Citigroup veröffentlichten Anfang des Monats positive Ergebnisse.

Aktienkursprognose für Standard Chartered

Stanchart-Chart via TradingView

Auf dem Tages-Chart ist zu erkennen, dass sich der Kurs der STAN-Aktie in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befunden hat. Dabei hat die Aktie einen aufsteigenden Channel gebildet, der in Schwarz dargestellt ist. Die Aktie befindet sich einige Punkte unterhalb der Oberseite des Channels. Sie hat sich über den 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitten bewegt.

Der Klinger-Oszillator ist rückläufig. Daher gibt es zum jetzigen Zeitpunkt zwei verschiedene Szenarien für die bevorstehenden Ergebnisse.

Die erste besteht darin, dass die Aktie über die Oberseite des Channels bei 725,2 Pence steigt. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass die Aktie auf 800 Pence steigt, dem Höchststand im Februar. Die andere Möglichkeit besteht darin, dass die Aktie auf die untere Seite des aufsteigenden Channels auf etwa 680 Pence sinkt.