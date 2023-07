EUR/USD-Prognose: Forex-Signal vor den US-PCE-Inflationsdaten

Der EUR/USD-Wechselkurs fiel auf den niedrigsten Stand seit dem 11. Juli, während der Markt über die neuesten US-BIP-Daten und eine Erklärung der Europäischen Zentralbank (EZB) nachdachte. Das Paar ging am Freitag auf ein Tief von 1,0985 zurück, deutlich niedriger als das Monatshoch von 1,1275. Infolgedessen stieg der DXY-Index auf 101,6 $ an.

Der EUR/USD-Kurs stand in den letzten Tagen im Rampenlicht, da die Anleger auf mehrere Nachrichten aus den USA reagierten. Am Dienstag zeigten Daten des Conference Board, dass das Verbrauchervertrauen des Landes im Juli auf 117 anstieg, als die Inflation zurückging. Ein höherer Vertrauenswert ist für eine Volkswirtschaft positiv, da er höhere Verbraucherausgaben impliziert.

Die andere wichtige USD-Nachricht kam am Mittwoch, als die Federal Reserve ihre Zinsentscheidung bekannt gab. Darin beschloss die Bank, die Zinssätze um 0,25 % anzuheben und sie damit auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten zu bringen. Die Bank setzte auch ihre datenabhängige Haltung fort.

Am Donnerstag folgte die Europäische Zentralbank diesem Beispiel und erhöhte die Zinsen um 0,25 %. Damit stieg der Leitzins für Einlagen auf 3,75 %, den höchsten Stand seit 2001. Es war auch die neunte Zinserhöhung in Folge. Analysten glauben, dass dies die letzte Zinserhöhung sein könnte. In einer Notiz sagte ein Analyst von Evercore ISI:

Wir bekräftigen unsere Einschätzung, dass die EZB – ebenso wie die Fed – im Basisszenario die Zinserhöhungen abgeschlossen hat, auch wenn das Risiko einer weiteren Zinserhöhung sicherlich noch besteht.

Der EUR/USD-Wechselkurs gab nach, nachdem die USA robuste US-BIP-Zahlen veröffentlicht hatten. Nach Angaben des Bureau of Economic Analysis wuchs die Wirtschaft im 2. Quartal um 2,4 % und lag damit über den erwarteten 1,8 %. Dieser Anstieg folgte auf ein Plus von 2 % im 1. Quartal. Der Bericht deutet darauf hin, dass die Fed die Zinsen noch mindestens ein weiteres Mal erhöhen könnte.

EUR/USD Technische Analyse

Der EUR/USD-Wechselkurs befand sich in den letzten Wochen in einem starken Abwärtstrend. Dieser Rückgang beschleunigte sich am Donnerstag nach der Veröffentlichung der neuesten US-BIP-Zahlen. Das Währungspaar fiel unter die wichtige Unterstützung bei 1,1018, dem Tiefststand vom Donnerstag.

Der EUR/USD-Wechselkurs fiel unter den 50- und 25-Perioden volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (VWMA). Er fiel auch unter die wichtige Unterstützung bei 1,1094, dem Höchststand vom 26. April.

Daher sind die Aussichten für das EUR/USD-Paar im Vorfeld der für Freitag geplanten monatlichen PCE-Daten pessimistisch. Der PCE ist eine wichtige Zahl, da er das beliebteste Inflationsmaß der Fed ist. Der nächste zu beobachtende Kurs liegt bei 1,0837, wo er zwischen Juni und Juli ein Triple-Bottom-Muster bildete.