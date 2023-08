Der Palmölpreis hat in den letzten Wochen ein starkes Comeback erlebt, da sich die Anleger wieder auf die anhaltende Dürre konzentrieren. Nachdem der Preis im Mai auf 705 fiel, stieg er im Juli auf einen Höchststand von 895, obwohl andere Rohstoffpreise weiterhin stark unter Druck standen.

Nachfrage- und Angebotsdynamik

Palmöl ist einer der nützlichsten Rohstoffe der Welt. Es verfügt über einzigartige Eigenschaften wie seinen halbfesten Zustand, längere Haltbarkeit, Geruchlosigkeit und seine Stabilität bei hohen Temperaturen. Daher wird Palmöl in fast allem verwendet, unter anderem in Speiseöl, Biokraftstoff, Schokolade, Shampoos und Deodorants.

Die Nachfrage nach Palmöl ist daher eine Funktion der wachsenden Bevölkerung und Wirtschaft. Mit dem Anstieg des Anteils der Mittelschicht steigt auch die Nachfrage. Gleichzeitig ist das Angebot in der Regel von Schlüsselländern wie Indonesien und Malaysia abhängig, auf die mehr als 85 % der gesamten Weltproduktion entfallen.

Die Länder Südostasiens erleben derzeit ein großes El-Nino-Ereignis, das sich wahrscheinlich auf die Versorgung auswirken wird. Nach Angaben von CNA herrscht in einigen Teilen Indonesiens extreme Trockenheit, die zu Wasserknappheit und Ernteausfällen führt.

Die Auswirkungen dieses El-Nino-Ereignisses werden zu einem Rückgang des Palmölangebots führen. Aus den Daten geht hervor, dass die Produktion im Mai um etwa 321 Mio. Tonnen über der Produktion des Aprils lag. Es ist daher wahrscheinlich, dass sich ein neuer Abwärtstrend fortsetzt.

Eine Möglichkeit, diese Situation zu betrachten, ist die Geschichte. In den Jahren 2015 und 2016, als der letzte El Nino stattfand, fielen die Erträge in Indonesien von 20,53 % auf unter 20 %. Auch in den folgenden Jahren gingen die Erträge zurück und lagen in den Jahren 2022 und 2023 im Durchschnitt bei 19,83 %.

Auch Malaysia erlebt derzeit einen El Nino, der das jüngste Wachstum wahrscheinlich beeinträchtigen wird. Die Zahl der Palmölbündel fiel von 103.200 Bündeln in 2018-19 auf nur 89.500 während der Pandemie. Im Jahr 2021-22 stieg sie auf 91.400, da die Produktion zunahm. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Produktion Schwierigkeiten haben wird, den historischen Durchschnitt zu erreichen.

Prognose für den Palmölpreis

Ich vermute, dass der Palmölpreis im Laufe dieses Jahres seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen wird, da die Anleger auf die steigende Nachfrage und das sinkende Angebot reagieren. Historisch gesehen dauert es eine gewisse Zeit, bis sich Wetterereignisse auf die Preise auswirken.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise steigen und möglicherweise das April-Hoch von 981 $ erneut testen. Ein wahrscheinliches Angebotsproblem, das sich auf die Preise auswirken könnte, ist die wachsende Produktion in Indien, das eine Selbstversorgung anstrebt. Das Land will die Lieferungen von 270.000 Tonnen in den Jahren 2019-20 auf 1,12 Millionen Tonnen im Jahr 2025 erhöhen.