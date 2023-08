Volatility Shares, Grayscale und andere Finanzriesen bewerben sich um Ethereum-Futures-ETFs

Sechs renommierte Unternehmen, Volatility Shares, Roundhill, Bitwise, Grayscale, Proshares und VanEck, haben Ethereum-Futures-ETFs beantragt. Bloombergs Analyst twitterte bereits am Mittwoch über die Anträge.

Quelle – Bloomberg

Volatility Shares bestätigte die Ethereum-ETF-Strategie in ihrer Einreichung am 28. Juli bei der US-Börsenaufsichtsbehörde. Es gab bekannt, dass seine Ether-Futures-ETFs darauf abzielen, finanzielle Ziele zu erreichen, indem sie in bar abgerechnete Kontrakte investieren, die an der Chicago Mercantile Exchange gehandelt werden.

Außerdem könnte der Fonds in umgekehrte Kaufverträge und Aktien anderer Unternehmen und nicht direkt in Ethereum investieren.

Finanzunternehmen haben sich in letzter Zeit mit börsengehandelten Kryptowährungsfonds beschäftigt. Die Einreichungen für Spot-BTC-ETFs von Finanzriesen wie BlackRock haben im Juni 2023 für massiven Optimismus im Kryptobereich gesorgt. Bitcoin stieg nach der Beantragung von Bitcoin-ETFs an.

Preisprognose für Ethereum

Während die Kryptowährungspreise weiterhin seitwärts tendieren, stieg Ethereum im Laufe des vergangenen Tages um etwa 1,97 % und notierte bei 1.863,21 $. Die zweitgrößte Kryptowährung nach Wert beendete die Woche mit einem Minus von 0,21 %, was auf eine gewisse Baisse zurückzuführen ist.

Quelle – Invezz.com

Der Altcoin-Bereich hat die Bewegungen von Bitcoin verfolgt. Ether stürzte unter 1.900 $, nachdem BTC bis in den Bereich von 29.000 $ fiel. Nach einigen Tagen der Erkundung von Niveaus unterhalb der entscheidenden 1.850 $ hat Ether leicht zugelegt.

Ethereum in den Augen der Aufsichtsbehörden?

Die SEC hat in letzter Zeit die Prüfung von Altcoins verschärft und Handelsunternehmen wie Robinhood gezwungen, Top-Token von der Liste zu nehmen. In der Zwischenzeit versucht das Anwaltsteam von HODL Law, die Meinung der Aufsichtsbehörde zu Ethereum zu erfahren. Ein Tweet vom 1. August zeigt jedoch, dass das Gericht dem Antrag der SEC auf Abweisung der Klage stattgegeben hat.

Das anhaltende Schweigen des Gesetzgebers zu der Frage, ob Ethereum ein Wertpapier ist, hat in der Krypto- und Rechtsbranche für Aufsehen gesorgt. HODL Law glaubt, dass das Versäumnis der SEC, ihre Haltung zu offenbaren, bedeutet, dass die Regulierungsbehörde Ether als ein Wertpapier betrachtet.