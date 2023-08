Der Aktienkurs von Wayfair (NYSE: W) hat in den letzten Wochen ein starkes Comeback erlebt. Die Aktie steigt die vierte Woche in Folge und erreicht den höchsten Stand seit dem 22. April. Seit dem niedrigsten Stand in diesem Jahr ist sie um mehr als 223 % gestiegen, was ihr eine Marktkapitalisierung von mehr als 8 Mrd. $ verleiht.

Starke Finanzergebnisse

Wayfair hat in den letzten Monaten ein spektakuläres Comeback erlebt, als sich die Geschäftsbedingungen verbesserten. Die Verbraucherinflation ist leicht zurückgegangen, während die Versandkosten auf den niedrigsten Stand seit 2020 gesunken sind.

Es gibt auch Anzeichen dafür, dass sich die Einzelhandelsumsätze in Amerika recht gut entwickelt haben, da die Arbeitslosenquote auf 3,6 % gesunken ist. Infolgedessen hat sich das Geschäft des Unternehmens erholt. In einer Erklärung gab das Unternehmen an, dass sein Umsatz 3,17 Mrd. $ betrug und damit um 70 Mio. $ über den Schätzungen lag.

Die Zahl der aktiven Kunden auf der Plattform belief sich auf 21,8 Millionen, was einem Rückgang von 7,6 % gegenüber dem gleichen Quartal 2022 entspricht. Dies zeigt, dass Wayfair nach wie vor eine beliebte Plattform bei Käufern ist.

Wayfair lieferte im 2. Quartal 10,3 Millionen Bestellungen aus, etwa 3 % gegenüber dem Vorquartal, während Stammkunden 80,1 % ausmachten. Diese Kunden gaben über 8,3 Millionen Bestellungen auf, der durchschnittliche Bestellwert betrug 307 $.

Der Bruttogewinn von Wayfair stieg auf über 985 Mio. $, während der Nettoverlust auf über 46 Mio. $ kletterte. Infolgedessen erhielt das Unternehmen von Analysten, darunter denen von Wells Fargo, eine Hochstufung. In einer Stellungnahme schrieb der Analyst:

Die Gewinntrends haben sich gerade belebt, die Gewinnentwicklung ist stabil und W stellt auf ein schlankeres, produktiveres Geschäft um. Es ist an der Zeit, W wieder als wachstumsstarke Aktie mit echten Gewinnmöglichkeiten und Aufwärtskatalysatoren anzuerkennen.

Wayfair ist aufgrund seiner starken Turnaround-Strategie, des wachsenden Marktanteils und der verbesserten Geschäftsbedingungen eine gute Investition.

Wayfair-Aktienkursprognose

Der Wayfair-Aktienkurs hat ein spektakuläres Comeback erlebt. Ich habe vorausgesagt, dass der Kurs auf etwa 75 $ steigen würde, was auch der Fall war. Die Aktie ist über die wichtige Widerstandsmarke von 76,28 $ gestiegen, dem Höchststand am 16. August.

Gleichzeitig wird die Aktie von den 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitten unterstützt. Der MACD hat sich über den neutralen Punkt bewegt, während der Relative Strength Index (RSI) in den überkauften Bereich übergegangen ist.

Daher wird der Aktienkurs wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer die wichtige Widerstandsmarke bei 100 $ anpeilen. Der Stop-Loss für diesen Handel liegt bei 80 $.