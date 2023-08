Offenes Interesse an Ethereum-Futures und -Optionen stabilisiert sich bei Preisrückgang

Der Preis von Ethereum (ETH/USD) hat sich in den letzten Wochen seitwärts bewegt, während die Nachfrage nach Kryptowährungen nachließ. Trotz der Schwäche ist der in der Anzahl der offenen Ethereum-Kontrakte festgelegte Dollarwert in den letzten Tagen stabil geblieben.

Von CoinGlass zusammengestellte Daten zeigen, dass der Wert dieser Kontrakte bei 6,14 Mrd. $ liegt, wie in den letzten Wochen. Nach dem Ergebnis des SEC-gegen-Ripple-Falls erreichte es seinen Höchststand von 6,32 Mrd. $.

Der größte Teil des offenen Interesses mit 1,98 Mrd. $ entfällt auf Binance, die größte Kryptobörse der Welt. Es folgen Bybit und OKX mit 1,13 Mrd. $ bzw. 1,09 Mrd. $. Weitere große Akteure sind CME und Deribit.

Save

Das offene Interesse am Terminmarkt bezieht sich auf die Anzahl der Terminkontrakte, die Marktteilnehmer am Ende der Handelssitzung halten. Ein höherer Wert wird als positiv für Kryptowährungen und andere Assets angesehen.

Das offene Interesse bei Bitcoin ist in letzter Zeit recht stabil geblieben. Er liegt bei 13 Mrd. $ und damit einige Prozentpunkte unter dem Höchstwert vom Juli von 14,3 Mrd. $.

Unterdessen belief sich das offene Interesse am Optionsmarkt von Ethereum am Donnerstag auf 5,82 Mrd. $ und lag damit unter dem bisherigen Jahreshöchstwert von über 7,8 Mrd. $. Es gibt 2.275.108 ETH-Calls im Vergleich zu 792.579 ETH-Puts, was ein positives Zeichen ist. Die meisten Ethereum-Aufrufe erfolgen über Deribit, gefolgt von OKX, mCME und Bybit.

Save

Optionen sind Finanzderivate, die den Anlegern das Recht, aber nicht die Pflicht geben, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Bei Futures hingegen besteht die Verpflichtung, zum Ausübungspreis zu kaufen oder zu verkaufen.

Der Ethereum-Preis befand sich in den letzten Wochen in einem Abwärtstrend. Nach einem Höchststand von 2.027 $ im Juli ist ETH um mehr als 9,40 % auf 1.835 $ gefallen.