Der USD/BRL-Wechselkurs stieg nach der überraschenden Zinsentscheidung der brasilianischen Zentralbank. Er kletterte auf 4,82, den höchsten Stand seit dem 21. Juli, als die Bank von der Federal Reserve abwich.

Brasiliens Zentralbank senkt die Zinsen

Copy link to section

Der Wechselkurs des USD zum brasilianischen Real stieg, nachdem die Fed und die brasilianische Zentralbank divergierten. In ihrer Entscheidung vom Donnerstag beschloss die brasilianische Zentralbank, die Zinssätze um 0,50 % auf 13,25 % zu senken. Ökonomen rechneten mit einem unveränderten Zinssatz von 13,50 %.

Daher war Brasilien das erste Land, das in diesem Zyklus die Zinssätze senkte. Banken wie die Federal Reserve und die EZB haben letzte Woche beschlossen, die Zinssätze um 0,25 % anzuheben. Und Analysten gehen davon aus, dass die Bank of England (BoE) am Donnerstag dasselbe tun wird.

In einer Erklärung sagte die Banco Central do Brasil, dass die Zinssenkung notwendig sei, um die Wirtschaft anzukurbeln. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Inflation vor einigen Monaten auf den erwarteten Wert gesunken sei. Die jüngsten Daten zeigten, dass die Inflation des Landes im Juni auf 3,2 % sank, nachdem sie einige Monate zuvor in den zweistelligen Bereich stieg.

Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die brasilianische Wirtschaft verlangsamt. Die jüngsten Zahlen zeigten beispielsweise, dass die Einzelhandelsumsätze und die Produktionsleistung des Landes zurückgingen. Dennoch wird der Agrarsektor dazu beitragen, Schwächen in anderen Bereichen auszugleichen. Analysten der Citigroup gehen davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 3,2 % wachsen wird.

Der nächste Katalysator für den USD/BRL-Wechselkurs werden die bevorstehenden US-Non-Farm Payrolls (NFP)-Daten sein. Ökonomen gehen davon aus, dass der Arbeitsmarkt im Juli stabil war und die Arbeitslosenquote weiterhin bei 3,6 % lag.

USD/BRL Technische Analyse

Copy link to section

Save

USD/BRL-Chart via TradingView

Der USD/BRL-Wechselkurs erholte sich diese Woche, unterstützt durch den starken US-Dollar-Index (DXY). Er stieg auf einen Höchststand von 4,82, als der DXY auf den höchsten Stand seit Wochen kletterte. Auf dem 4-Stunden-Chart bewegte sich das Paar über den 25- und 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitten, während der Relative Strength Index aufwärts zeigte.

Aus geldpolitischer Sicht dürfte das Paar daher in den kommenden Wochen weiter steigen, da die Fed in diesem Jahr voraussichtlich die Zinsen nicht senken wird. Daher könnte sich das Paar erholen und den Widerstand bei 4,9475, dem höchsten Punkt am 6. Juli, erneut testen.