Künstliche Intelligenz war in dieser Berichtssaison das Schlagwort bei den Gewinnmitteilungen. Schließlich war sie der Grund für die aufregende 20%ige Rallye des S&P 500 seit Jahresbeginn.

Der KI-Markt könnte sich bis 2030 verzehnfachen

KI hat derzeit einen Wert von etwa 200 Mrd. $ – und laut Statista wird dieser Markt bis zum Ende dieses Jahrzehnts um das Zehnfache wachsen und einen Wert von fast 2 Bio. $ erreichen.

Diese Projektion zeigt, dass künstliche Intelligenz nicht nur ein kurzfristiger Hype ist. Sie wird bleiben, und Projekte wie Shiba Memu versuchen, von ihrem Triumph zu profitieren. Noch ermutigender ist es, wenn die Anleger den KI-Vorstoß eines Unternehmens in dieser Berichtssaison mehr als alles andere schätzen.

Beispielsweise meldete Advanced Micro Devices oder AMD diese Woche einen Rückgang des Quartalsumsatzes um 18 % im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch blieb die Aktie widerstandsfähig, da der Chiphersteller sagte, dass das KI-Engagement im 2. Quartal um mehr als das Siebenfache gestiegen sei (weiterlesen).

AMD-CEO äußert sich zum Thema künstliche Intelligenz

Lisa Su, CEO von AMD, prognostiziert, dass allein der Markt für auf Rechenzentren ausgerichtete KI-Chips bis 2027 einen Wert von 150 Mrd. $ erreichen wird. Im Gespräch mit CNBC nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse bestätigte sie jedoch, dass künstliche Intelligenz in Zukunft auch sinnvoll in Personalcomputer integriert werden wird.

Wir sind begeistert von KI in allen Bereichen des Marktes. Wir sehen sie in den größten Rechenzentren, in Edge-Geräten und PCs. Wir haben gerade eine Reihe von Produkten auf den Markt gebracht, die KI im PC enthalten. Das bedeutet, dass die PCs in Zukunft viel produktiver sein werden.

AMD ist jedoch nur ein Beispiel dafür. Eine Reihe anderer namhafter Unternehmen, darunter Nvidia, Microsoft, Apple, Google – wer auch immer – setzen auf KI.

Und dann gibt es natürlich aufstrebende Projekte wie Shiba Memu, die das Potenzial der künstlichen Intelligenz ebenfalls nutzen und erforschen wollen.

Was hat Shiba Memu mit KI zu tun?

Shiba Memu bezeichnet sich selbst als “Marketing-Powerhouse”, das künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen einsetzt, um personalisierte Inhalte im Internet zu erstellen und zu verbreiten, die der Werbung für das Unternehmen dienen. In seinem White Paper, das auf seiner Website verfügbar ist, bezeichnet sich Shiba Memu als gleichwertig mit “100 Marketingagenturen”.

Das Besondere an diesem Projekt ist, dass es neben dem zweckspezifischen Einsatz von KI im Kern auch ein Krypto-Netzwerk ist, das auf einer nativen Meme-Kryptowährung namens „SHMU“ basiert.

SHMU zielt darauf ab, auf dem schnellen Wachstum des Meme-Coins-Marktes aufzubauen, der von 0 $ im Jahr 2020 auf über 20 Mrd. $ im Jahr 2022 gestiegen ist. Der Krypto-Token ist zum Zeitpunkt des Vorverkaufs 0,0176 $ wert.

Sobald der Vorverkauf beendet ist, wird Shiba Memu an Kryptobörsen gelistet, was tendenziell ein wesentlicher Katalysator für einen weiteren Preisanstieg ist. Bemerkenswert ist auch, dass der Preis von SHMU alle 24 Stunden steigt.

Ist Shiba Memu (SHMU) eine gute Investition?

Shiba Memu könnte eine gute Investition sein, da es nicht nur vom KI-Rückenwind profitieren könnte, sondern auch von dem, der dem breiteren Krypto-Ökosystem hilft. Es ist zu beachten, dass für den Kryptomarkt bis 2030 ein CAGR von 12,5 % prognostiziert wird.

Der Vorverkauf brachte innerhalb weniger Wochen über 1,5 Mio. $ auf, was bereits auf eine starke Nachfrage nach SHMU hinweist, die noch weiter ansteigen könnte, sobald das Blockchain-basierte Projekt im nächsten Jahr sein KI-Dashboard auf den Markt bringt.

Shiba Memu oder der Meme-Coin SHMU könnten ebenfalls davon profitieren, wenn die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC am Ende ihren Segen für einen Bitcoin-Spot-ETF gibt. In Anbetracht der Tatsache, dass ein Vermögensverwalter mit einer makellosen Erfolgsbilanz bei der Erlangung von Genehmigungen für börsengehandelte Fonds – BlackRock Inc – einen Antrag für einen Bitcoin-ETF gestellt hat, ist es denkbar, dass der erste US-Spot-Bitcoin-ETF in den Startlöchern steht.

Schließlich hat die US-Notenbank im vergangenen Monat die Zinsen um weitere 25 Basispunkte angehoben, was möglicherweise ihre letzte Zinserhöhung in diesem Zyklus sein könnte. Da die Zentralbank schwenkt, könnte das Interesse an risikofreudigen Wetten wie Kryptowährungen steigen und auch dem SHMU-Coin helfen.

Weitere Einzelheiten zum Vorverkauf von Shiba Memu finden Sie hier auf der Website.