MLS-Vorhersagen werden durch das Debüt von Messi bei Inter Miami noch spannender

Inter Miami, ein amerikanisches Fußballteam, das derzeit Tabellenletzter der Major League Soccer (MLS) der USA ist, sorgt mit seinen Neuverpflichtungen für Schlagzeilen. Das Team hat sein Bestes gegeben, um erstklassige Fußballspieler wie Lionel Messi, Jordi Alba und Sergio Busquets zu verpflichten.

Inter Miami hat in 19 Spielen nur 16 Punkte geholt. Allerdings versprachen David Beckham und Inter Miamis Miteigentümer Jorge Mas den Fans, dass sie vor Beginn des Rückspiels wichtige Neuverpflichtungen tätigen würden, und die Dinge scheinen wie geplant zu laufen. Das Team versucht außerdem, vor dem nächsten Spiel am 21. August neben anderen Topspielern auch Luis Suarez für das Team zu gewinnen.

Messi-Manie in den USA

Copy link to section

Während die amerikanische Major League Soccer im Vergleich zur englischen Premier League qualitativ weit hinterherhinkt, hat Messis Wechsel eine elektrisierende Wirkung ausgelöst, insbesondere bei den Bewohnern von Miami, die den G.O.A.T. unbedingt in ihrem Hinterhof spielen sehen möchten.

Bisher hat Messi drei Spiele für Inter Miami bestritten und fünf Tore geschossen. Obwohl er in jedem seiner letzten beiden Spiele zwei Tore erzielte, ist sein bestes Tor für Inter Miami immer noch sein spielentscheidender Schuss bei seinem Debüt gegen Cruz Azul am 21. Juli.

Lionel Messi erzielte in seinem Debütspiel für Inter Miami gegen Cruz Azul mit einem Freistoß in letzter Sekunde den Siegtreffer und bescherte seinem neuen Team damit einen 2:1-Sieg im Eröffnungsspiel des Ligapokals.

Der Verein war sogar gezwungen, sein 18.000 Plätze fassendes Stadion um zusätzliche Sitzplätze zu erweitern, um den Ansturm der Fans zu bewältigen, denen die erhöhten Eintrittspreise egal zu sein scheinen, solange sie die G.O.A.T. in Aktion sehen können.

Und auch wenn manche glauben, dass der Hype nur vorübergehend ist, so ist Messi doch dafür bekannt, dass er trotz seines fortgeschrittenen Alters seine Spielweise beibehält und das Beste noch vor sich hat. Das heißt, die amerikanische MLS könnte auf eine große Explosion zusteuern, was ein Gewinn für Fußballspieler, Fans und Wettende in dem Land ist, das für alle anderen Spiele außer Fußball bekannt ist.

Interessanterweise fällt das Timing perfekt mit dem Aufstieg dezentraler Wettplattformen zusammen, die die Blockchain-Technologie nutzen, um Wetten interessanter und lohnender zu machen. Chancer, eine der neuen dezentralen Plattformen für Prognosemärkte, führt derzeit den Vorverkauf seines nativen Tokens CHANCER durch und hat ein großes Interesse bei den Investoren geweckt.

Interessenten können den Chancer-Token hier kaufen.

Anwendungsfälle für Chancer-Token

Copy link to section

Neben dem Handel auf sekundären Kryptomärkten haben Chancer-Token-Inhaber vollen Zugriff auf den Prognosemarkt von Chancer.

Token-Inhaber haben die einmalige Gelegenheit, basierend auf ihren Interessen, ihrem Fachwissen und ihren sozialen Möglichkeiten ihre ganz eigenen Prognosemärkte zu schaffen, daran teilzunehmen und davon zu profitieren. Sie werden auch in der Lage sein, Chancers auf der ganzen Welt einzuladen, sich in Echtzeit an Glücksspielen zu beteiligen.