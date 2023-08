Der USD/PHP-Wechselkurs stieg nach den jüngsten Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) der Philippinen an. Das Währungspaar ist in den vergangenen drei Tagen in Folge gestiegen und bewegt sich auf dem höchsten Stand seit dem 23. Juni. Von seinem Tiefststand in der vergangenen Woche ist er um mehr als 2,5 % gestiegen.

Die Verbraucherinflation auf den Philippinen ging im Juli weiter zurück. Von der Statistikbehörde des Landes veröffentlichte Daten zeigten, dass der Gesamt-Verbraucherpreisindex (VPI) von 0,2 % im Juni auf 0,1 % im Juli gesunken ist.

Dieser Rückgang führte zu einem jährlichen Anstieg von 4,7 % und lag damit unter der mittleren Schätzung von 4,9 %. Die Inflation lag im Juni bei 5,4 %. Diese Zahlen zeigen, dass die Inflation in den letzten Monaten gesunken ist, nachdem sie im Februar dieses Jahres mit 8,7 % ihren Höchststand erreichte.

Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die Zentralbank des Landes die Zinssätze in den nächsten Monaten stabil halten wird, da die Wirtschaft einige Anzeichen einer Schwäche zeigt. Die Bank hat die Zinssätze in den letzten beiden Sitzungen unverändert beibehalten. Die nächste Sitzung findet am 17. August statt.

In einer Erklärung vom Freitag warnte der Chef der philippinischen Zentralbank, dass er zu einer Straffung bereit sei, wenn die Inflation weiterhin hoch bleibe. Er sagte:

Die BSP ist bereit, den geldpolitischen Kurs bei Bedarf anzupassen, um eine weitere Ausweitung des Preisdrucks sowie das Auftreten zusätzlicher Effekte zweiter Ordnung zu verhindern.

Der nächste wichtige Katalysator für den USD/HP werden die für Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft sein. Dies sind wichtige Zahlen, denn die Fed hat erklärt, dass sie bei ihren nächsten Entscheidungen von den Daten abhängig bleiben wird.

Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass sich der Arbeitsmarkt im Juli abgeschwächt hat. Konkret geht die mittlere Schätzung davon aus, dass die Wirtschaft im August 175.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, nach 149.000 im Vormonat.

Ein Bericht von ADP zeigte, dass der amerikanische Privatsektor im Laufe des Monats über 340.000 Arbeitsplätze geschaffen hat. In der Vergangenheit weichen die Daten von ADP tendenziell vom offiziellen Bericht des US-Büros für Arbeitskräftestatistiken (BLS) ab.

Ökonomen gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote stabil bei 3,6 % blieb, während die durchschnittliche Wochenarbeitszeit bei 34,4 lag. Der durchschnittliche Stundenlohn wird voraussichtlich 4,2 % betragen, ein Rückgang gegenüber zuvor 4,4 %. Diese Zahlen kommen zu einer Zeit, in der sich die Anleger nach dem Fitch-Rating, über das ich hier geschrieben habe, Sorgen um die US-Wirtschaft machen.