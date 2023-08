USD/JPY-Kursprognose – Zeit für einen vorübergehenden Rückschlag?

Der Sommerhandel ist in diesem Jahr so langsam, wie er nur sein kann. Tatsächlich war die Volatilität auf dem Devisenmarkt 2023 bemerkenswert gering.

Das bedeutet jedoch nicht, dass dies auch in den verbleibenden Monaten bis zum Ende des Börsenjahres so bleiben wird. Schließlich war die Finanzwelt noch vor vier Monaten, im März, äußerst besorgt über das regionale US-Bankensystem.

Die Anleger waren so besorgt, dass sie den USD/JPY-Kurs (also den Indikator für die Stabilität des Finanzmarktes) von 137 auf unter 130 verkauften – ein erstaunlicher Rückgang um 7 %.

Doch wie sich herausstellte, waren die sogenannten „Krisen“ nichts anderes als eine Gelegenheit für Händler, weitere USD/JPY-Long-Positionen aufzubauen. Das Währungspaar wird jetzt über 142 gehandelt, genau in der Mitte einer wichtigen Spanne für technische Händler.

Bevor wir uns mit der technischen Perspektive befassen, schauen wir uns an, wie die japanische Inflation derzeit aussieht. Kurz gesagt, sie liegt deutlich über dem Ziel der Bank of Japan (BOJ).

Der Leser sollte sich auf den neuen Kern-Inflationsindex konzentrieren – eine Kennzahl, die neben frischen Lebensmitteln auch Energie ausschließt. Die Daten deuten darauf hin, dass die Inflation in Japan so hoch ist wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr, und es gibt nur wenige oder gar keine Anzeichen für eine deutliche Umkehr.

USD/JPY-Kursprognose: Wie geht es weiter – 152 oder 136?

Das technische Bild ist aus mindestens zwei Gründen kompliziert.

Erstens handelt es sich hier um den täglichen Zeitrahmen, was bedeutet, dass für einen bedeutenden Ausbruch Zeit benötigt wird. Im Moment befindet sich der Markt in der Mitte einer kritischen Spanne – weit weg von 133 und ebenso weit weg von 152.

Mit anderen Worten: Es kann in beide Richtungen gehen.

Der Schlüssel zur Interpretation dieses Diagramms ist das schwarz dargestellte begrenzende Dreieck im obigen Diagramm.

Der Begriff des begrenzenden Dreiecks sagt viel darüber aus, wie die künftige Kursentwicklung aussehen könnte. Genauer gesagt, sagt es aus, welche Niveaus der Markt erreichen sollte. Darüber hinaus zeigt es auch die Reihenfolge an, in der der Markt diese Niveaus erreichen sollte.

Zweitens ist es aufgrund der Tatsache, dass sich der Markt in der Mitte der Spanne befindet, ebenso schwierig, hier zu kaufen oder zu verkaufen.

Um auf die zuvor erwähnte Reihenfolge zurückzukommen: Der Markt sollte bestimmte Niveaus erreichen; Das Bild der technischen Analyse ist klar: USD/JPY sollte zunächst auf 152 steigen und sich dann auf 132 bewegen. Dies kann jedoch in einem Monat, in einem Quartal oder sogar in 12 Monaten der Fall sein. In der Zwischenzeit kann er bis auf 138 oder 135 fallen, bevor er wieder nach oben klettert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es keine Überraschung ist, dass sich der USD/JPY während der Sommermonate in einer kritischen Handelsspanne befindet. Bis Ende September wird jedem klar sein, wohin der USD/JPY-Kurs als nächstes gehen wird.

Ich gehe davon aus, dass der Kurs zunächst 152 und dann 132 erreichen wird, aber bis dahin ist Geduld gefragt.

