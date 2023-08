Die pakistanische Rupie bewegte sich am Montagmorgen seitwärts, da die politische Krise im Land andauert. Der USD/PKR-Wechselkurs lag am Montag bei 285,30 und damit einige Punkte unter seinem Allzeithoch von 296.

Politische Krise in Pakistan

Pakistan war in diesem Jahr eine angeschlagene Wirtschaft. Die politische Krise im Land eskalierte letzte Woche, nachdem ein Richter Imran Khan zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt hatte, was zu Protesten in mehreren Städten führte. Khan, der ehemalige Präsident, hat weitere Fälle, die zu längeren Haftstrafen führen könnten.

Gleichzeitig gibt es Befürchtungen, dass Pakistan seine für dieses Jahr geplanten Parlamentswahlen verschieben wird. Der Justizminister des Landes sagte, dass die Wahlen erst stattfinden werden, wenn eine neue Volkszählung abgeschlossen und neue Grenzen gezogen seien. Einige Analysten glauben, dass dieser Schritt vor allem auf die wachsende Popularität von Imran Khan und seiner Partei zurückzuführen ist.

All diese Probleme werden sich wahrscheinlich auf die wirtschaftliche Erholung des Landes auswirken. Zum einen geschieht dies kurz nachdem der Internationale Währungsfonds (IWF) ein lange aufgeschobenes Rettungspaket in Höhe von 3 Mrd. $ genehmigt hat, wie ich in diesem Artikel geschrieben habe. Pakistan benötigt im Jahr 2024 Milliarden von Dollar, da einige Schulden fällig werden.

Pakistans Wirtschaft wird auch von den wieder steigenden Rohölpreisen betroffen sein. Nach einem Tiefststand von 66 $ ist Brent auf über 87 $ gestiegen und Analysten gehen davon aus, dass der Durchschnittspreis für den Rest des Jahres bei 90 $ liegen wird.

Dies ist bemerkenswert, da Pakistan raffiniertes Erdöl und Rohöl im Wert von mehreren Milliarden Dollar importiert. Auch der Palmölpreis ist gestiegen, da weiterhin Sorgen um eine Dürre bestehen. Pakistan ist ein führender Importeur von Palmöl.

Auf der Exportseite sehen sich die wichtigsten Produkte des Landes mit Gegenwind konfrontiert, da sich die globale Erholung verlangsamt. Die größten Exportgüter sind Heimtextilien und nicht gestrickte Produkte.

Daher sind die Aussichten für die pakistanische Rupie eher pessimistisch, wenn man bedenkt, dass die US-Notenbank in diesem Jahr eine restriktive Haltung behalten wird.

USD/PKR Technische Analyse

Der USD/PKR-Kurs befand sich in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend. Vom niedrigsten Stand in diesem Jahr ist er um mehr als 26 % gestiegen. Das Paar schwebt immer noch über dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt. Die Average True Range (ATR) hat sich seitwärts bewegt.

Daher sind die langfristigen Aussichten für den USD/PKR-Wechselkurs optimistisch, da die Auswirkungen des jüngsten Rettungspakets nachlassen. In diesem Fall wird das Paar wahrscheinlich auf 300 steigen.