Shiba Memu trotzt der Risk-Off-Stimmung und bringt im Vorverkauf 1,6 Mio. $ auf, aber sollte man kaufen?

Shiba Memu, ein neues revolutionäres Meme-Kryptoprojekt, hat im Vorverkauf mehr als 1,638 Mio. $ aufgebracht. Das Projekt hat seit dem Start des Vorverkaufs aufgrund seines KI-Ansatzes für Aufsehen gesorgt. Shiba Memu wird KI nutzen, um sich selbst zu vermarkten und seinen Investoren einen Nutzen zu bieten. Die Investoren sehen in dem Projekt mehr als ein bloßes Meme-Label. Auch die Dynamik des Token-Preises könnte Investoren anlocken, da der Wert täglich um 18 Uhr steigt. Besuchen Sie die Website des Projekts, wenn Sie SHMU kaufen möchten.

Risk-off-Stimmung beherrscht die Märkte

Die Märkte befinden sich derzeit in einer Risk-Off-Stimmung, wovon Kryptowährungen und Aktien betroffen sind. Bei den Kryptowährungen blieb in der vergangenen Woche nur Shiba Inu in den Top 20 im positiven Bereich. Die Gewinne spiegeln die positiven Erwartungen an sein Blockchain-Projekt Shibarium wider.

Die Aktien entwickelten sich uneinheitlich, da die Anleger den Zustand der Wirtschaft und die künftigen Maßnahmen der Fed bewerteten. Anfang des Monats stufte die Ratingagentur Fitch das langfristige Rating der USA von “AAA” auf “AA+” herab. Obwohl die Agentur einen “stabilen Ausblick” gab und das US-Rating auf “AA+” bestätigte, hat sie gemischte Signale gesendet.

Unterdessen schuf die US-Wirtschaft im Juli weniger Arbeitsplätze als erwartet. Allerdings gab es deutliche Rückgänge bei der Arbeitslosigkeit und bei den Lohnzuwächsen. Der Bericht sendete gemischte Signale über den Verlauf der wirtschaftlichen Straffung.

Die gemischten Aussichten könnten für die langsamen und negativen Gewinne bei Kryptowährungen verantwortlich sein. Dies hat die Investoren in Shiba Memu nicht abgeschreckt, was die Aussichten für das Projekt erklären könnte.

Was ist Shiba Memu?

Shiba Memu ist eine von KI gesteuerte Meme-Kryptowährung. Das Projekt schöpft seinen Wert aus der Nutzung von KI, um sich selbst zu vermarkten, PR zu schaffen und einen Hype zu erzeugen. Shiba Memu erfindet sich selbst ständig neu und lernt von der Crème de la Crème, um ein Marketing-Kraftpaket zu werden.

Im Gegensatz zu seinen Meme-Vorgängern verlässt sich Shiba Memu nicht auf die Erwähnung durch Influencer, um eine Sensation zu werden. Es tut dies, indem es seine eigene Geschichte in sozialen Foren und Netzwerken schreibt. Mit dieser Fähigkeit hat Shiba Memu großes Potenzial, ein einflussreicher Meme-Token zu werden.

Shiba Memu hält seine Anleger außerdem über ein KI-Dashboard auf dem Laufenden. Benutzer können Fragen stellen, Ideen einbringen und die neuesten Marketingaktivitäten in Echtzeit überwachen. Tatsächlich können Benutzer SHMU verdienen, indem sie wertvolles Feedback zum KI-System geben.

Wird Shiba Memu andere Meme-Kryptowährungen entthronen?

Offensichtlich gibt es im Bereich der Meme genug Kuchen für alle. Daher kann man nicht mit Sicherheit sagen, dass Shiba Memu seine Meme-Kollegen entthronen wird. Mit seiner Einzigartigkeit könnte Shiba Memu jedoch ein bekannter Name werden.

Wie zum Beispiel bei großen KI-Projekten wie ChatGPT. Der frühe Erfolg von ChatGPT zeigt, dass KI ein dauerhafter Trend ist. Shiba Memu könnte von diesem wachsenden Trend profitieren, um erfolgreich zu sein und seine Meme-Kollegen zu übertreffen.

Auch von den zukünftigen Fähigkeiten von Shiba Memu ist viel zu erwarten. KI-Anwendungen im Marketing nehmen schnell zu. Da die meisten Vorgänge auf Blockchain und KI umgestellt werden, könnte Shiba Memu bei diesem Übergang eine wichtige Rolle spielen. Dies macht die Zukunftsfähigkeit des Projekts robust und in der Lage, seine engsten Konkurrenten zu übertreffen.

Sollten Sie in Shiba Memu investieren?

Meme-Kryptowährungen sind im Allgemeinen begehrte Vermögenswerte. Der Marktwert ist von 0 Dollar Anfang 2020 auf 20 Milliarden Dollar Anfang 2022 hochgeschnellt. Frühe Investoren haben jedes Mal, wenn es zu einem Anstieg von Meme-Coins kam, hervorragende Renditen erzielt. Die Unfähigkeit von Meme-Kryptowährungen, ihren Wert zu halten, ist jedoch ein großes Problem. Diese Eigenschaft ergibt sich aus dem fehlenden realen Nutzen der Vermögenswerte.

Ein großer Vorteil von Shiba Memu ist, dass es noch neu ist und mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit entwickelt wurde. Aufgrund des schnellen Vorverkaufs könnte die Notierung des Tokens starke Preisschwankungen mit sich bringen. Die Gewinne könnten aufgrund des KI-Ansatzes und des einzigartigen Wertversprechens des Projekts beibehalten werden. Dies macht Shiba Memu zu einer potenziellen Investition für 2023 und darüber hinaus.