Der FTSE MIB-Index geriet in dieser Woche stark unter Druck, da sich die Stimmung gegenüber italienischen Aktien verschlechterte. Der Index, der die größten italienischen Unternehmen abbildet, ist in den vergangenen sechs Tagen in Folge gesunken. Die meisten dieser Verluste wurden am Dienstag verzeichnet, als die Sorgen um den Bankensektor eskalierten.

Italiens Spekulationssteuer

Der FTSE MIB-Index brach am Dienstag stärker als andere europäische Indizes ein. Dieser Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass die Anleger Aktien italienischer Banken abstießen, nachdem das Parlament des Landes eine riesige Spekulationssteuer beschlossen hatte.

Italienische Banken müssen in diesem Jahr eine Steuer von 40 % auf ihre Nettozinserträge zahlen. In einer separaten Erklärung zur Beruhigung des Marktes erklärte die Regierung, dass die Steuer auf 0,1 % ihrer risikogewichteten Vermögenswerte begrenzt werde.

Nach Angaben der Financial Times unter Berufung auf eine mit dem Problem vertraute Person sei die Reaktion dazu gedacht, den Markt teilweise zu beruhigen. Trotz des Rückziehers müssen die italienischen Banken weiterhin über 1,8 Mrd. € zusätzliche Mittel an die Regierung zahlen.

Infolgedessen waren Banken die Unternehmen mit der schlechtesten Performance im FTSE MIB-Index. Die Aktien von Bper Banca und BCA MPS fielen um mehr als 10 %, während die Aktien von Fineco Bank, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, UniCredit und Banca Generali um über 5 % nachgaben.

Italienische Banken meldeten einen starken Anstieg der Zinserträge, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) beschlossen hatte, die Zinssätze anzuheben. Die Politiker argumentieren, dass diese Banken die an die Kunden gezahlten Zinsen nicht im Einklang mit diesem Anstieg erhöht haben.

Nach der Entscheidung von Moody’s, einige führende amerikanische Banken herabzustufen, werden diese Bankaktien am Mittwoch wahrscheinlich weiter unter Druck stehen. Zu den Banken, die herabgestuft wurden, gehören M&T Financial, Pinnacle Financial und Webster Financial. Auch Banken wie Truist, BNY und Northern Trust wurden von Moody’s auf den Prüfstand gestellt.

Historisch gesehen neigt der FTSE MIB-Index dazu, sich nach einem schlechten Tag an der Wall Street schlechter zu entwickeln. Indizes wie der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq 100 gaben am Dienstag um mehr als 15 Punkte nach.

Der Index wird auch auf mehrere wichtige Ergebnisse einiger der größten europäischen Unternehmen reagieren. Zu den bekanntesten Unternehmen zählen Generali, Unipo Gruppo und Deutsche Telekom.

Prognose für den FTSE MIB-Index

FTSE MIB-Chart

Italienische Aktien haben sich dieses Jahr gut entwickelt. Der FTSE MIB-Index stieg im Juli auf einen Höchststand von 29.730 €. In letzter Zeit ist der Index jedoch zurückgegangen und unter den 50-Tage gleitenden Durchschnitt gefallen. Er bleibt leicht über dem 100-Tage gleitenden Durchschnitt.

Der FTSE 100-Index liegt ebenfalls leicht über der unteren Seite des aufsteigenden Channels. Daher wird der Index wahrscheinlich zurückgehen und dann den Aufwärtstrend wieder aufnehmen, während Käufer den wichtigen Widerstand bei 29.000 € anvisieren. Eine Bewegung unter die untere Seite des aufsteigenden Channels deutet auf weitere Schwäche hin.