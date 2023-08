Der Nifty 50-Index bewegte sich am Donnerstag seitwärts, da sich die Händler im Hinblick auf die bevorstehende Zinsentscheidung der Reserve Bank of India (RBI) neu positionierten. Das Paar wurde bei 19.583 ₹ gehandelt, wo es in den letzten Tagen lag. Dieser Kurs liegt einige Punkte unter dem Allzeithoch von 19.991 ₹.

Zinsentscheidung der RBI

Der Nifty 50-Index, der die führenden indischen Unternehmen abbildet, hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt. Wie einige seiner europäischen Konkurrenten wie der CAC 40- und der DAX-Index erreichte er kürzlich seinen höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen. Vom Tiefststand im April ist er um über 16 % gestiegen.

Der nächste wichtige Katalysator für den Nifty 50-Index ist die bevorstehende Zinsentscheidung der RBI. Wie ich in diesem Artikel geschrieben habe, glauben die meisten Analysten, dass die RBI die Zinssätze unverändert bei 6,5 % belassen wird.

Der genaue Schritt wird keine direkten Auswirkungen auf den Nifty 50 und die BSE-Indizes haben. Vielmehr werden die beiden auf die Prognosen der Bank reagieren. Ein Anzeichen dafür, dass sie früher als im 1. Quartal 2024 mit Zinssenkungen beginnen wird, ist für indische Aktien positiv.

Die größten Gewinner im Nifty 50-Index waren am Donnerstag Adani Enterprises und Adani Ports, deren Aktien um mehr als 1,25 % zulegten. Diese Aktien stiegen, nachdem ein Bloomberg-Bericht besagte, dass Adani erwäge, den 6 Mrd. $-Anteil an Wilmar zu verkaufen.

Adani hat diesen Bericht nicht bestätigt. Ein solcher Schritt würde dem Unternehmen die benötigten Mittel verschaffen, um einen Teil seiner Schulden zu tilgen. Ausgehend von der Bewertung von Wilmar in Höhe von 6,7 Mrd. $ wird der Wert des Anteils von Adani auf etwa 3 Mrd. $ geschätzt.

Nach dem Absturz vor einigen Monaten ist der Aktienkurs von Adani Enterprises gegenüber dem Jahrestief um über 150 % gestiegen. Es bleibt deutlich niedriger als das YTD-Hoch. Weitere Top-Performer im Nifty 50-Index waren Oil & Natural Gas, Bharat Petroleum und Cipla.

Prognose für den Nifty-50-Index

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Nifty 50-Index in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. Es hat kürzlich den wichtigen Widerstand bei 18.887 ₹ (Hoch vom 30. November 2022) in eine Unterstützung umgewandelt. Der Index wird durch die 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitte gestützt, auch wenn der MACD ein rückläufiges Divergenzmuster bildet.

Die Aussichten für indische Aktien sind optimistisch, wobei das unmittelbare Kursziel bei 19.991 ₹ liegt, dem Höchststand im Juli. Diese Prognose wird ungültig, wenn der Kurs unter 19.290 ₹ sinkt.