Der mexikanische Peso verlor nach der Zinsentscheidung der Bank von Mexiko an Schwung. Der USD/MXN -Wechselkurs wurde am Freitag bei 17,11 gehandelt und lag damit über dem bisherigen Jahrestief von 16,61.

Zinsentscheidung der mexikanischen Zentralbank

Das USD/MXN-Paar reagierte milde auf die jüngste Zinsentscheidung Mexikos. In ihrer Sitzung am Donnerstag beschloss die Zentralbank des Landes, die Zinsen entsprechend den Erwartungen der Analysten unverändert bei 11,25 % zu belassen.

Die mexikanische Zentralbank hat die Zinssätze in den letzten vier Sitzungen in Folge unverändert auf diesem Niveau belassen. Wie andere Banken erhöhte sie die Zinsen aggressiv, um die erhöhte Verbraucherinflation zu bekämpfen. Dadurch stiegen die Zinsen von einem Tiefststand von 4 % im Mai 2021 auf 11,25 %.

In ihrer begleitenden Erklärung deutete die mexikanische Zentralbank an, dass die Zinsen noch eine Weile auf diesem erhöhten Niveau bleiben müssen. Sie räumte ein, dass die Inflationsaussichten nach wie vor “sehr komplex” seien. Die Bank sagte:

Um eine geordnete und nachhaltige Annäherung der Gesamtinflation an das Ziel von 3 % zu erreichen, ist (der Vorstand) der Ansicht, dass es notwendig sein wird, den Referenzzinssatz über einen längeren Zeitraum auf seinem aktuellen Niveau zu halten.

Der USD/MXN-Wechselkurs befand sich in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend. Seit seinem Höchststand am 22. März ist er um mehr als 22 % abgestürzt, was den mexikanischen Peso zu einer der Währungen mit der besten Wertentwicklung in diesem Jahr macht.

Auch auf die jüngsten Daten zum US-Verbraucherpreisindex (VPI) reagierte das Devisenpaar geringfügig. In seinem Bericht zeigte das Büro für Arbeitsstatistik (BLS), dass die Gesamtinflation im Juli auf 3,2 % anstieg und damit niedriger als die erwarteten 3,3 % war. Die Kerninflation fiel auf 4,7 %. Daher wird die US-Notenbank wahrscheinlich die Zinssätze um weitere 0,25 % anheben.

USD/MXN Technische Analyse

USD/MXN-Chart via TradingView

Das USD/MXN-Währungspaar befand sich in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend. Dabei hat sich ein abwärtsgerichteter Channel gebildet, der in Schwarz dargestellt ist. Dieser Channel verbindet die Höchst- und Tiefststände seit September letzten Jahres.

Das Währungspaar ist unter den 50-Perioden exponentiellen gleitenden Durchschnitt gefallen, während der Relative Strength Index über den neutralen Punkt gefallen ist. Daher wird das Paar wahrscheinlich den Abwärtstrend fortsetzen, während Verkäufer die untere Seite des Channels bei 16,61 anpeilen.