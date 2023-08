GBP/USD-Prognose: Signal für die Woche vom 13. bis 18. August

Der GBP/USD-Wechselkurs bewegte sich am Freitag seitwärts, nachdem Großbritannien ermutigende Wirtschaftszahlen veröffentlichte. Das Paar notierte am Freitag bei 1,2693, ein paar Punkte über dem Tief der letzten Woche von 1,2690.

Copy link to section

Das GBP/USD-Paar hatte letzte Woche mehrere wichtige Katalysatoren. Am Donnerstag veröffentlichten die USA die neuesten Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI). Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics (BLS) stieg die Gesamtinflation von 3 % im Juni auf 3,2 % im Juli, während die Kerninflation von 4,8 % auf 4,7 % sank. Ohne den Wohnungsbau war das Inflationsbild besser als erwartet.

Die anderen wichtigen GBP-Nachrichten waren die neuesten britischen BIP-Zahlen, die am Freitag veröffentlicht wurden. Nach Angaben des Office of National Statistics (ONS) konnte das Vereinigte Königreich im 2. Quartal eine Rezession nur knapp vermeiden. Die Wirtschaft wuchs im Quartal um 0,2 %, da die Lebenshaltungskostenkrise anhielt.

Mit Blick auf die Zukunft wird es diese Woche mehrere wichtige GBP/USD-Nachrichten geben. Erstens wird Großbritannien am Dienstag die neuesten Arbeitsmarktzahlen veröffentlichen. Ökonomen gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote im Juni bei 4 % blieb, während die Löhne um 7 % stiegen.

Die nächsten wichtigen Daten sind die neuesten Zahlen zum britischen Verbraucherpreisindex (VPI) am Mittwoch. Ökonomen erwarten, dass der Gesamt-Verbraucherpreisindex von 7,9 % im Mai auf 6,8 % im Juni gesunken ist. Sie gehen auch davon aus, dass der Kern-Verbraucherpreisindex von 6,9 % auf 7,4 % gesunken ist, was die Bank of England unter Druck setzt.

Eine weitere wichtige USD-Nachricht werden die anstehenden Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen sein. Angesichts der sinkenden Inflation und der Arbeitslosenquote, die sich auf einem 50-Jahrestief befindet, gehen die Analysten davon aus, dass die Umsätze im Juli weiter gestiegen sind.

Außerdem werden in den USA Zahlen zum Wohnungsbau, zu den Baugenehmigungen und das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung veröffentlicht.

GBP/USD Technische Analyse

Copy link to section

Save

GBP/USD-Chart via TradingView

Der GBP/USD-Wechselkurs befand sich in den letzten Tagen in einem Abwärtstrend. In diesem Zeitraum ist er vom bisherigen Jahreshoch von 1,3140 auf 1,2700 gefallen. Er hat sich unter die Unterseite des in Blau dargestellten steigenden Channels bewegt.

Das Paar ist auch unter die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte gefallen, was signalisiert, dass die Baissiers die Kontrolle haben. Daher sind die Aussichten für diese Woche eher rückläufig, wobei die nächste Unterstützung bei 1,2450 liegt, dem höchsten Stand im Dezember und Januar.