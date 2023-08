Der NZD/USD-Kurs ist in den letzten vier Tagen in Folge gefallen, da sich die Anleger auf die bevorstehende Zinsentscheidung der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) und das FOMC-Protokoll konzentrieren. Er fiel auf einen Tiefstand von 0,5980, den niedrigsten Stand seit November 2022.

RBNZ-Zinserhöhung steht bevor

Eine der wichtigsten Forex-Nachrichten dieser Woche wird die anstehende Zinsentscheidung der RBNZ sein. Die für Mittwoch angesetzte Entscheidung kommt für die neuseeländische Wirtschaft zu einem schwierigen Zeitpunkt.

Jüngste Daten zeigten, dass Neuseeland in eine Rezession geraten ist, da die interne und externe Nachfrage nachlässt. Die Wirtschaft schrumpfte im Märzquartal um 0,1 %, und Analysten gehen davon aus, dass sich die Schwäche im 2. Quartal fortsetzte.

Auch die Inflation in Neuseeland liegt auf einem erhöhten Niveau. Die jüngsten Daten zeigten, dass der Gesamt-Verbraucherpreisindex (VPI) im 2. Quartal um 1,1 % gestiegen ist. Und letzte Woche zeigten Daten, dass die Inflationserwartungen im 3. Quartal auf 2,83 % gestiegen sind.

Daher befindet sich die RBNZ in einer schwierigen Lage, da sie die Zinsen anheben muss, um die Inflation zu bekämpfen, während die Wirtschaft schrumpft. Das Gleichgewicht wird darin bestehen, dass die Bank die Zinsen unverändert bei 5,50 % belässt, wie sie es in den letzten beiden Sitzungen getan hat. Die neuseeländischen Zinssätze sind seit August 2021 von 0,25 % gestiegen.

Die nächste wichtige Nachricht für NZD/USD wird das am Mittwoch erscheinende FOMC-Protokoll sein. Dieses Protokoll wird mehr Aufschluss über die letzte Sitzung geben, auf der die Bank eine Zinserhöhung um 0,25% beschlossen hat.

Das Protokoll folgt auf die Veröffentlichung ermutigender Inflationszahlen aus den USA. Die Daten zeigen, dass die Gesamtinflation im Juli auf 3,2 % gestiegen ist, während die Kernpreise auf 4,7 % gesunken sind. Infolgedessen glauben einige Analysten, dass die Fed ihre Zinserhöhungen für den Rest des Jahres aussetzen wird.

NZD/USD Technische Analyse

Der NZD/USD-Wechselkurs hat sich in den letzten Tagen in einem starken Abwärtstrend befunden. Er bewegt sich an der wichtigen Unterstützungsmarke, die am 31. Mai den Tiefpunkt darstellte. Das Paar ist auch unter den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt gefallen.

Darüber hinaus ist der Relative Strength Index (RSI) unter den neutralen Punkt gefallen und nähert sich dem überverkauften Niveau. Daher gibt es vor der RBNZ-Entscheidung zwei mögliche Szenarien. Erstens könnte sich der Ausverkauf fortsetzen und das Paar auf die nächste Unterstützung bei 0,5900 drücken. Die alternative Situation wäre, dass sich das Paar erholt und das Widerstandsniveau bei 0,6200 erneut testet.