Der Ausverkauf des argentinischen Peso verschärfte sich am Montag, da die Sorgen über die Wirtschaft des Landes zunahmen. Das USD/ARS-Währungspaar stieg um mehr als 16 % und erreichte ein Rekordhoch von 350. In den letzten fünf Jahren ist er um mehr als 1,100 % gestiegen und gehört damit zu den Währungen mit der schlechtesten Wertentwicklung weltweit.

Der Absturz des argentinischen Peso geht weiter

Der argentinische Peso stand in den letzten Jahren aufgrund der anhaltenden Misswirtschaft im Land unter Druck. Das Land wurde vom Internationalen Währungsfonds (IWF) gerettet, nachdem es seinen Verpflichtungen mehrfach nicht nachgekommen war. Wie ich hier geschrieben habe, erhielt es kürzlich ein weiteres Rettungspaket.

Der ARS wertete am Montag erneut ab, nachdem der liberale Kandidat Javier Milei die Vorwahlen mit 30,1 % gewann. Milei hat seine Frustration über mehrere Institutionen, darunter die Zentralbank des Landes, zum Ausdruck gebracht. Als politischer Neuling ist noch unklar, wie er regieren wird, falls er die Wahlen im November gewinnt.

Die Probleme Argentiniens sind schlimmer, als die meisten Analysten vorhergesagt hatten. Zum einen ist der Agrarsektor, der die Wirtschaft stützt, ins Taumeln geraten. Jüngste Daten zeigen, dass die diesjährige Mais- und Sojabohnenernte deutlich unter den historischen Standards liegen wird. Infolgedessen war Argentinien gezwungen, Lebensmittel zu importieren, um die Preise zu senken.

Darüber hinaus ist die Inflation in Argentinien stark angestiegen, und Analysten gehen davon aus, dass die tatsächliche Lage schlimmer ist, als die offiziellen Daten vermuten lassen. Die argentinische Zentralbank war gezwungen, die Zinsen zu erhöhen, da das Vertrauen in die Währung geschwunden ist. Die Arbeitslosenquote ist auf über 7 % gestiegen.

USD/ARS Technische Analyse

Das Wochen-Chart zeigt, dass der USD/ARS-Wechselkurs in den letzten fünf Jahren senkrecht gestiegen ist. Er ist in diesem Zeitraum um mehr als 1.000 % gestiegen, was zu einem Rückgang der Mittelschicht geführt hat. Das Paar liegt weiterhin über allen gleitenden Durchschnitten, während Oszillatoren wie der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastic Oscillator in den überkauften Bereich übergegangen sind.

Daher sind die Aussichten für den argentinischen Peso pessimistisch, wobei die nächste wichtige Marke bei 400 liegt.