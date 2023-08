DXY-Index: US-Dollar-Prognose vor dem FOMC-Protokoll

Die Rallye des US-Dollar-Index (DXY) setzte sich diese Woche vor dem bevorstehenden FOMC-Protokoll fort. Am Mittwoch stieg er auf ein Hoch von 103,27 $, den höchsten Stand seit dem 6. Juli. Vom niedrigsten Stand in diesem Jahr ist er um mehr als 3,51 % gestiegen.

FOMC-Protokoll steht an

Der US-Dollar-Index befand sich in den letzten Wochen in einem starken Aufwärtstrend, da die Anleger eine risikoscheue Stimmung annahmen. Es bestehen Risiken für die amerikanische Wirtschaft, nachdem Fitch die Kreditwürdigkeit von AAA bis AA+ herabgestuft hat.

In einem separaten Bericht stufte Moody’s eine Reihe regionaler US-Banken herab und stellte einige prominente Namen wie Northern Trust und State Street auf den Prüfstand. Fitch hat nun gewarnt, dass es einige große Banken, darunter JP Morgan, herabstufen könnte.

Es besteht auch die Gefahr, dass China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, davon betroffen ist. Chinas Statistikamt veröffentlichte am Dienstag eine Reihe schwacher Wirtschaftsdaten. Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und Anlageinvestitionen stiegen langsamer, was die Banken dazu veranlasste, die Wirtschaftsaussichten zu senken.

Daher ist der US-Dollar zu einer Zufluchtsquelle für Anleger geworden. Diese Einschätzung wurde durch die jüngsten US-Einzelhandelsumsätze gestützt, die zeigten, dass die Ausgaben im Juli robust blieben. Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 0,7 %, während die Kernumsätze um 1 % wuchsen und damit die Schätzungen der Analysten übertrafen.

Die nächsten wichtigen USD-Nachrichten wird das bevorstehende Protokoll der letzten Sitzung der Federal Reserve sein. Dieses Protokoll enthält weitere Einzelheiten zu den Beratungen, die während der Sitzung stattgefunden haben, und zur Art und Weise, wie die Mitglieder darüber beraten haben.

Das Treffen fand statt, bevor die USA letzte Woche die Daten zur Verbraucherinflation veröffentlichten. Der Gesamt-VPI stieg auf 3,2 %, während der Kern-VPI auf 4,7 % sank. Daher könnte sich der Ausblick des Protokolls ändern, da die Fed vor der nächsten Sitzung am 26. September weitere Daten verarbeiten muss.

Es bestehen Bedenken, dass die Wiederaufnahme der Rückzahlungen von Studienkrediten die Verbraucherausgaben bremsen wird. In einer Notiz sagten Analysten von ING:

Die Befürchtung ist, dass dies (die Rückzahlung von Studentenkrediten) auch die Wahrscheinlichkeit einer Rezession erhöhen wird, was die Fed unserer Meinung nach von weiteren Zinserhöhungen abhalten wird. Stattdessen erwarten wir Zinssenkungen ab März 2024.

Prognose für den US-Dollar-Index

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der DXY-Index in den letzten Wochen in einem starken Aufwärtstrend befand. In diesem Zeitraum hat es das wichtige Widerstandsniveau bei 100,75 $ in eine Unterstützung umgewandelt.

Der Index ist auch über die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte gestiegen, während sich der Relative Strength Index (RSI) dem überkauften Niveau nähert. Es nähert sich auch dem wichtigen Widerstandsniveau bei 103,45 $, dem höchsten Punkt am 6. Juli.

Daher sind die Aussichten für den Dollar-Index optimistisch, wobei der nächste Wert, den man im Auge behalten sollte, bei 104,62 $ liegt, dem höchsten Wert am 31. Mai.