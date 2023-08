Der bevorstehende $AITECH Airdrop könnte ein weiterer gut organisierter Betrug sein, der Investoren Millionen von Dollar kosten könnte. Eine Person, die mit der Angelegenheit vertraut ist, schrieb invezz mit Details über den Token und seinen Schöpfer.

Warum $AITECH ein Betrug sein könnte

AITECH ist ein aufkommendes Blockchain-Projekt, das von Paul Farhi gegründet wurde, einem bekannten Akteur bei Investitionsbetrügereien in Großbritannien. Laut der Website von AITECH beschreibt sich Farhi selbst als Gründer und Leiter der internationalen Geschäfte. Er sagt auch Folgendes über sich selbst:

Ursprünglich konzentrierte er sich auf Immobilien und Kunst, aber Pauls Werdegang änderte sich, als er 2015 Bitcoin kennenlernte, was eine unerschütterliche Leidenschaft in ihm entfachte. Von diesem Zeitpunkt an hat er nie wieder zurückgeblickt.

Was Paul Farhi nicht erwähnt, ist, dass er einen bekannten Betrug im Vereinigten Königreich, bekannt als Park First, inszeniert hat. Dieses Programm ermutigte Tausende von Menschen, in Lagerräume und Parkplätze an Flughäfen zu investieren und innerhalb von zwei Jahren eine Rendite von 14 % zu erzielen.

Das Programm wurde ein Hit und zog Tausende von Kunden und 230 Mio. $ an. Dann wurde das Unternehmen von der FCA zur Zahlung von 25 Mio. £ gezwungen. Die FCA bezeichnete das Programm als “illegales kollektives Investitionsprogramm”, das irreführende Angaben verwendete.

Paul Farhi war auch an einem anderen System namens Allansons Growth Market beteiligt, bei dem die Kunden über 20 Mio. £ verloren.

Was ist AITECH?

AITECH, das von Paul Farhi gegründete Unternehmen, sammelt derzeit 8 Mio. $ von Investoren vor dem für den 24. August geplanten Airdrop. Durch Online-Marketing ist AITECH in den sozialen Medien populär geworden und hat dadurch über 158.000 Twitter-Follower gewonnen. Ein Blick auf die Twitter-Seite zeigt, dass das Unternehmen jetzt in Dubai tätig ist, einem Ort mit laxer Regulierungspolitik.

Laut Whitepaper hat Paul Farhis Solidus ein großes HPC-Rechenzentrum (High-Performance Computing) in der Europäischen Union errichtet. Ziel ist es, diese Infrastruktur für Unternehmen bereitzustellen, die künstliche Intelligenz und andere Cloud-Computing-Funktionen nutzen. Es wird das Modell Artificial Intelligence as a Service (AIAAS) verwenden, das durch den AITECH-Token unterstützt wird.

Solidus wird vier Einnahmeströme haben: AIAAS, Blockchain-as-a-Service, KI-Marktplatz und HPC-Leistung. $AITECH wurde entwickelt, um diese Dienste zu lizenzieren, Nutzer zu belohnen und die DAO zu verwalten.

Wie wir hier geschrieben haben, hat die Zahl der Krypto-Betrügereien in den letzten Jahren zugenommen. Dieser Anstieg wurde durch laxe Vorschriften in diesem Sektor begünstigt.