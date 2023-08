Der Ausverkauf von Renmnibi lässt nicht nach, auch wenn die chinesischen Behörden ihre Maßnahmen zur Stützung der Währung verstärken. Der USD/CNY-Wechselkurs stieg auf 7,31, den höchsten Stand seit November letzten Jahres. Seit dem bisherigen Jahreshöchststand hat er um fast 9 % zugelegt.

China entwickelt sich schlechter als erwartet

Copy link to section

Anfang dieser Woche schrieb ich, dass die Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion und die Anlageinvestitionen in China im Juli langsamer stiegen als erwartet. Alle diese Zahlen sind in diesem Jahr fast durchgängig rückläufig gewesen.

Weitere vor zwei Wochen veröffentlichte Daten zeigten, dass Chinas Exporte und Importe im Juli einbrachen. Durch den Rückgang der Importe stieg der chinesische Handelsüberschuss im Juli auf über 80 Mrd. $.

Analysten sind der Meinung, dass es der chinesischen Wirtschaft schlechter geht, als die offiziellen Zahlen vermuten lassen. Zum einen haben die meisten staatlichen Immobiliengesellschaften gewarnt, dass ihre Gewinne in diesem Jahr sinken werden.

Diese Firmen gesellen sich zu den privaten Unternehmen, die am Rande des Zusammenbruchs stehen. Evergrande beantragte in New York Insolvenzschutz, und Country Garden steht kurz vor einer Umstrukturierung. Anderen kleineren Immobiliengesellschaften geht es noch schlechter.

Der Zusammenbruch des chinesischen Immobiliensektors ist von großer Bedeutung, da er mehr als ein Viertel der Wirtschaft ausmacht. Gleichzeitig zeigen die von S&P und Caixin veröffentlichten Daten, dass der EMI des verarbeitenden Gewerbes in den letzten Monaten zurückgegangen ist. Außerdem sinken die Preise für die Verschiffung von Containern aus China, was sich in den schwachen Ergebnissen von ZIM Integrated widerspiegelt.

Unterdessen wirken sich die anhaltenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China auf die Investitionen im Lande aus. Infolgedessen sind die ausländischen Direktinvestitionen (ADI) in chinesische Unternehmen zusammengebrochen.

Vor diesem Hintergrund hat die PBOC wenige Tage nach ihrer Zinssenkung Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft ergriffen. Die Bank setzte den Tagesmittelwert für den Renminbi auf 7,200 fest und damit unter der Schätzung von 7,3047. In einer Notiz sagte ein Analyst von Goldman Sachs:

Idealerweise würden sie die Zinsen senken wollen, ohne dass der Renminbi abwertet, aber angesichts des starken Dollars und der hohen US-Zinsen ist das nicht möglich.

USD/CNY Technische Analyse

Copy link to section

Save

Der USD/CNY-Wechselkurs verzeichnete in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend. Er blieb über den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten und dem wichtigen Unterstützungsniveau bei 7,1178, dem Tiefststand vom 17. Juli. Das Paar hat die Unterstützung bei 7,2662 (Höchststand vom 30. Juni) erneut getestet.

Daher deuten die Fundamentaldaten darauf hin, dass das USD/CNY-Paar weiter steigen wird, während sich die Aussichten für China verdüstern. Dies steht im Einklang mit meiner früheren Yuan-Prognose.