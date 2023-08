Der Deutsche Aktienindex (DAX) erholte sich am Montag trotz des sprunghaften Anstiegs der europäischen Erdgaspreise und schwacher Konjunkturdaten. Der Index stieg am Montag auf 15.665 € und lag damit über dem Tiefstand der vergangenen Woche von 15.482 €. Andere europäische Indizes wie der FTSE MIB und der CAC 40 erholten sich ebenfalls.

Große Bedenken bleiben bestehen

Der deutsche DAX und andere Indizes erholten sich am Montag, da die Anleger auf mehrere wichtige Nachrichten reagierten. Erstens stützte die chinesische Zentralbank die Wirtschaft weiter mit einer weiteren Zinssenkung. Sie senkte den Leitzins für einjährige Kredite und ließ den Zinssatz für fünfjährige Kredite unverändert.

Analysten sind der Ansicht, dass diese Zinssenkungen keine positiven Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben werden. Zum einen haben die meisten Unternehmen und Privatpersonen damit begonnen, ihre Bilanzen zu verbessern, um ihre Schulden abzubauen. Dies wird sich auf Schlüsselsektoren der Wirtschaft wie Immobilien und Produktion auswirken.

China ist ein wichtiges Land für deutsche Unternehmen wie BMW, Volkswagen und BASF, die viele Geschäfte in China tätigen.

In der Zwischenzeit setzten die europäischen Erdgaspreise ihren Anstieg aufgrund von Sorgen über die LNG-Flüsse aus Australien fort. Der Preis für die Title Transfer Facility stieg auf 41 € pro Megawattstunde und lag damit nur wenige Punkte unter dem höchsten Stand in diesem Monat. Gegenüber dem Tiefststand in diesem Monat hat er sich um mehr als 50 % erhöht.

Die steigenden Gaspreise bedeuten, dass die Inflation in Europa wieder anziehen wird, was die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck setzt. Die meisten Analysten erwarten, dass die EZB ihre Zinserhöhungen entweder aussetzen oder in diesem Jahr noch eine weitere vornehmen wird.

Der Anstieg der Gaspreise wird sich auch auf die Inflation des Landes auswirken, die sich in letzter Zeit schnell verlangsamt hat. Die Daten der Statistikbehörde zeigen, dass der Erzeugerpreisindex (EPI) so schnell wie seit 2009 nicht mehr gesunken ist. Der EPI sank um 6 % und damit stärker als die erwarteten 5,1 %.

Die Spitzenreiter im DAX-Index waren Adidas, Sartorius, Commerzbank, MTU Aero, Zalando und Airbus Group. Alle diese Aktien legten um mehr als 1,50 % zu. Die größten Verlierer im Index waren Vonovia, Covestro und Siemens Energy.

Prognose für den DAX-Index

Der DAX-Index bildete zwischen Juni und August bei 16.347 € ein Triple-Top-Muster aus. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster normalerweise ein Abwärtssignal. Die Halslinie lag bei 15.426 €, nahe dem Tiefststand der letzten Woche.

Der DAX-Index fiel auch unter die grün eingezeichnete aufsteigende Trendlinie zurück. Diese Trendlinie verbindet die Tiefststände seit Dezember letzten Jahres. Sie hat auch den 50-Tage gleitenden Durchschnitt überschritten.

Daher gibt es für den Index mehr Gründe, den Abwärtstrend in den kommenden Tagen fortzusetzen. Sollte dies der Fall sein, wird die nächste, wichtige Marke bei 15.000 € liegen.