Es war eine schwierige Woche für Kryptowährungen, da der Bitcoin-Preis unter die Unterstützung bei 26.000 $ fiel. Die meisten Coins und Tokens gaben nach und brachten die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen auf ca. 1 Bio. $.

Einige Analysten glauben, dass Kryptowährungen in den kommenden Wochen weiter fallen werden, da die Nachfrage nachlässt. Andere hingegen sind der Meinung, dass dieser Rückgang lediglich eine Erpressung war, die die Preise der Kryptowährungen nach oben treiben könnte. In einer E-Mail-Notiz sagte Nathan Leung, der Mitbegründer von Cryptonauts:

Dies könnte eine der letzten Shakeouts vor dem Beginn einer neuen Hausse sein. Kürzlich meldete Decrypt die höchste Anzahl von Bitcoin-Hodlern – was bedeutet, dass die meisten von uns den Bitcoin in ihren Wallets nicht einmal anfassen. Was wir sehen, ist eine Auflösung von Long-Positionen in den Auftragsbüchern, während die Short-Positionen sich durch die Kaufmauer fressen.