Der Absturz der pakistanischen Rupie gewann an Fahrt, als die Währung auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen fiel. Der USD/PKR-Kurs kletterte am Dienstag auf ein Hoch von 297,05, was bedeutet, dass er in diesem Jahr um mehr als 31 % gestiegen ist.

Der Gegenwind in Pakistan bleibt bestehen

Die pakistanische Wirtschaft steht vor erheblichem Gegenwind, der sich auf die lokale Währung auswirkt. Ein Teil der Herausforderung ist auf den starken US-Dollar zurückzuführen, der gegenüber den meisten Schwellenländerwährungen wie dem russischen Rubel und dem argentinischen Peso stark an Wert gewonnen hat.

Der Dollar ist gestiegen, da sich die Anleger weiterhin Sorgen über die nächsten Maßnahmen der Federal Reserve machen. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen im September aufgrund der guten Wirtschaftszahlen weiter anheben wird.

Jüngste Daten zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze in den USA im Juli stiegen, da die Inflationsrate sank. Gleichzeitig boomte das verarbeitende Gewerbe und die Industrieproduktion im Juli weiter, während die Arbeitslosenquote weiterhin auf dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten liegt.

Pakistan hingegen steht vor großen Herausforderungen. Wie ich hier schrieb, hat das Land im Juli zwar eine Finanzierungsvereinbarung mit dem IWF getroffen, muss in den kommenden Jahren jedoch zusätzliches Kapital aufnehmen.

Gleichzeitig befindet sich das Land in einer schweren politischen Krise, die zur Inhaftierung von Imran Khan geführt hat. Seine Anhänger haben weiterhin für seine Freilassung protestiert, während sich die Regierung auf eine Wahl im Jahr 2024 vorbereitet.

Diese Herausforderungen drohen, die Wirtschaftsaussichten Pakistans für eine Weile zu verschlechtern. Infolgedessen bleibt die Nachfrage nach dem US-Dollar und anderen Fremdwährungen in Pakistan hoch. Gleichzeitig sind die Arbeitslosenquote und die Inflation im Land gestiegen. Offizielle Zahlen zeigen, dass die Inflation im Juli auf 28,3 % gestiegen ist und der Absturz der Rupie die Lage noch verschlimmern wird.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Absturz der pakistanischen Rupie noch eine Weile andauert, da es keine positiven Katalysatoren gibt.

USD/PKR Technische Analyse

USD/PKR-Chart via TradingView

Der USD/PKR-Wechselkurs ist auf den höchsten Stand aller Zeiten gestiegen. Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass das Paar über die wichtige Widerstandsmarke von 288,34 gestiegen ist, den höchsten Wert am 15. April. Der Kurs ist über den 50-Tage gleitenden Durchschnitt gestiegen, während der MACD nach oben tendiert.

Daher sind die Aussichten für dieses Währungspaar positiv, wobei der nächste wichtige Widerstand bei 310 liegt. Der Stop-Loss dieser Marke liegt bei 288.