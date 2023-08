Der USD/THB-Wechselkurs ist in den letzten fünf Tagen in Folge gefallen, da die Erholung des thailändischen Baht an Fahrt gewann. Das Paar wurde am Mittwoch bei 34,83 gehandelt und lag damit unter dem Höchststand der letzten Woche von 35,57.

Thailand hat in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Die wichtigste Nachricht betraf Thaksin Shinawatra, den ehemaligen Premierminister, der nach seiner Rückkehr aus dem Exil am Dienstag inhaftiert wurde.

Eine weitere wichtige Nachricht war, dass das Parlament nach einer langen politischen Pattsituation Srettha Thavisin zur neuen Premierminister wählte. Srettha ist ein Immobilienmogul der Pheu-Thai-Partei.

Unterdessen veröffentlichte Thailand am Dienstag relativ schwache Wirtschaftszahlen. Daten zeigten, dass die Wirtschaft im 2. Quartal um 0,20 % wuchs, nachdem sie im Vorquartal um 1,70 % zulegte. Dieses Wachstum lag unter der mittleren Schätzung von 1,20 %.

Die Wirtschaft wuchs im Jahresvergleich um 1,8 % und lag damit unter der durchschnittlichen Schätzung von 3,1 %. Im Vorquartal wuchs sie um 2,6 %. Daher wird es für den neuen Premierminister schwierig sein, die Wirtschaft wiederzubeleben.

Thailands Wirtschaft wurde durch den wiederauflebenden Tourismussektor angekurbelt. Die neuesten Daten zeigen, dass die Zahl der Touristen im Land in den letzten Monaten sprunghaft angestiegen ist. Die Regierung erwartet dieses Jahr über 29 Millionen Besucher.

In einer Erklärung vom Mittwoch warnte der Gouverneur der Bank of Thailand jedoch, dass die Branche schwächelte. Er stellte fest, dass die Exporte und der Tourismus nachließen, was darauf hindeutet, dass die Bank die Zinssätze unverändert lassen wird. Die Bank of Thailand hat Anfang des Monats ihre endgültige Zinserhöhung vorgenommen.

Die größte Herausforderung für Thailands Wirtschaft ist die Entwicklung in China. Wie ich bereits geschrieben habe, verlangsamt sich die chinesische Wirtschaft schneller als erwartet. Dies wird sich auf die Exporte des Landes auswirken.

USD/THB Technische Analyse

Das Tages-Chart zeigt, dass das USD/THB-Paar in den letzten Tagen trotz anhaltender Dollarstärke zurückgegangen ist. Er ist auf 35 zurückgegangen und liegt damit unter dem Juli-Höchstwert von 35,74. Er ist unter die wichtige Unterstützungsmarke von 35,38 gefallen. Das Währungspaar hat sich leicht über den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt bewegt.

Das USD/THB-Währungspaar bleibt über der aufsteigenden Trendlinie, die die niedrigsten Niveaus seit Januar verbindet. Es hat sich auch ein Double-Top-Muster gebildet. Daher sind die kurzfristigen Aussichten für dieses Währungspaar rückläufig, wobei die nächste wichtige Marke bei 34,35 liegt.