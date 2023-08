USD/IDR: Prognose für die indonesische Rupiah vor der Zinsentscheidung

Der USD/IDR-Wechselkurs gab am Donnerstagmorgen im Vorfeld der bevorstehenden Zinsentscheidung der Bank von Indonesien (BoI) nach. Nach einem Höchststand von 15.363 am Montag fiel das Paar auf ein Tief von 15.250.

Zinsentscheidung der Bank von Indonesien steht bevor

Die Bank von Indonesien wird ihre zweitägige Sitzung am Donnerstag abschließen und die mit Spannung erwartete Zinsentscheidung bekannt geben. Alle von Bloomberg und Reuters befragten Ökonomen gehen davon aus, dass die Bank die Zinssätze unverändert bei 5,75 % belassen wird.

Es hat sie zuvor in den letzten paar Sitzungen intakt gelassen. Die BoI steht nicht unter Druck, die Zinsen zu erhöhen, da die Inflation in Indonesien in den letzten Monaten wieder auf den Zielwert zurückgekehrt ist. Die Inflation verlangsamte sich im Juli auf 3,08 % gegenüber dem Vorjahr, wie ich hier schrieb.

Daher gehen Analysten davon aus, dass die Bank die Zinssätze das ganze Jahr über stabil halten wird. Einige Analysten gehen davon aus, dass die Zinssätze entweder im 4. Quartal oder im 1. Quartal des nächsten Jahres gesenkt werden.

Die jüngsten Daten zeigten, dass die indonesische Wirtschaft im 2. Quartal um 5,2 % wuchs, unterstützt durch die steigenden Verbraucher- und Staatsausgaben. Die Ausgaben der privaten Haushalte wurden durch die Abschwächung der Inflation gestützt.

Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass sich die Wirtschaft verlangsamt. Exporte hatten zuletzt Probleme, da wichtige Märkte wie China und Indien betroffen waren. Wie ich Anfang dieser Woche geschrieben habe, gibt es Anzeichen dafür, dass sich die chinesische Wirtschaft schneller als erwartet verlangsamt.

Der USD/IDR-Wechselkurs wird auch mäßig auf das bevorstehende Gipfeltreffen in Jackson Hole in den Vereinigten Staaten reagieren. Dies ist ein wichtiges Treffen, bei dem wichtige Zentralbankvertreter zusammenkommen. Jerome Powell, der Leiter der Federal Reserve, wird Hinweise darauf geben, was im September zu erwarten ist.

USD/IDR-Prognose

Das Tages-Chart zeigt, dass der USD/Rupiah-Kurs in den letzten Tagen zurückgegangen ist. Dieser Rückgang erfolgte, als die Baissiers versuchten, die wichtige Unterstützungsmarke bei 15.213, dem Höchststand vom 10. Juli, erneut zu testen.

Das Währungspaar bleibt oberhalb des 50-Tage gleitenden Durchschnitts und signalisiert damit, dass die Käufer die Kontrolle haben. Daher sind die Aussichten für dieses Paar positiv, wobei das nächste wichtige Niveau das Hoch dieser Woche bei 15.354 ist.