Das starke Comeback des russischen Rubels hat nachgelassen, während die Rallye des US-Dollar-Index an Fahrt gewinnt. Das USD/RUB-Paar notiert bei 94,46, ein paar Punkte über dem Wochentief von 91,40. Es ist dieses Jahr um mehr als 40 % gestiegen.

Russische Wirtschaftsprobleme

Der USD/RUB-Kurs befand sich in diesem Jahr in einem starken Aufwärtstrend, da die Auswirkungen der westlichen Sanktionen gegen Russland zunahmen. Die jüngsten Wirtschaftszahlen haben gezeigt, in welcher schlimmen Lage sich die russische Wirtschaft befindet.

Beispielsweise befinden sich die russischen Ölexporte im Abwärtstrend. Daten von S&P Global zeigen, dass die Rohölexporte auf weniger als 3 Millionen Barrel eingebrochen sind, der niedrigste Anstieg seit November letzten Jahres.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die chinesische Wirtschaft verlangsamt. Jüngste Daten zeigten, dass Chinas Importe sinken, während andere Teile wie die Industrieproduktion und die Produktionsleistung zurückgegangen sind.

Unterdessen sind die Preise anderer Produkte, die Russland verkauft, in letzter Zeit unter Druck geraten. Weizen ist seit seinem Höchststand im Jahr 2022 um mehr als 50 % gefallen. Ebenso befinden sich die Preise für Platin, Palladium und Erdgas in einem Abwärtstrend. Die Nicht-Energieimporte sind in diesem Jahr um fast 20 % zurückgegangen.

Russlands Wirtschaft steht vor zusätzlichen Herausforderungen. Beispielsweise hat sich das Haushaltsdefizit in den letzten Monaten ausgeweitet, da Russland seine Militärausgaben erhöht hat. Der jüngste Bericht zeigte, dass sich das Haushaltsdefizit Russlands zwischen Januar und Juli auf über 29,3 Mrd. $ vergrößerte.

Die Herausforderung besteht darin, dass Russland große Mengen an Devisen benötigt, um seine Importe aus Ländern wie China zu finanzieren. Die meisten Importe erfolgen in US-Dollar, was erklärt, warum Russland die neuen Initiativen der BRICS unterstützt.

Erschwerend kommt hinzu, dass der US-Dollar-Index (DXY) in den letzten Wochen gestiegen ist. Der DXY-Index ist auf 104 $ gestiegen, den höchsten Stand seit Juni dieses Jahres.

USD/RUB Technische Analyse

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der USD/RUB-Wechselkurs in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befunden hat. Er stieg sprunghaft an und überschritt vor kurzem den wichtigen Widerstandspunkt bei 100. In den meisten Fällen neigen Finanzanlagen dazu, nach Erreichen eines wichtigen Widerstands- oder Unterstützungsniveaus zu schwanken.

Das USD/RUB-Paar liegt immer noch über dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt, während sich der Relative Strength Index (RSI) auf den neutralen Punkt bewegt. Daher gehe ich davon aus, dass das Währungspaar weiter steigen wird, während die Käufer das anfängliche Widerstandsniveau bei 110 anpeilen. Ein Rückgang unter die Unterstützung bei 91,43 deutet auf einen weiteren Abwärtstrend hin.