Chancer weckt das Interesse an dezentralisierten Wetten, aber wie gut ist die Investition?

Beim Wetten sind es die Buchmacher, die das System kontrollieren. Sie entscheiden, worauf Benutzer wetten können, nach welchen Regeln sie spielen und welche Gewinnchancen sie haben. Dies verschafft den Buchmachern einen unfairen Vorteil und schränkt die Freiheiten der Wettenden ein. Eine neue dezentrale Plattform, Chancer, stellt den Wettstil in Frage. Das Projekt hat im Vorverkauf vor dem Start 1,66 Mio. $ gesammelt, da die Anleger stark auf den einzigartigen Wettstil gesetzt haben.

Was ist Chancer?

Copy link to section

Chancer ist die weltweit erste dezentrale, Blockchain-basierte Wettplattform. Die Plattform wendet ein Peer-to-Peer-Modell (P2P) an, bei dem Wettende Wetten gegeneinander abschließen. Nehmen wir an, Sie und Ihr Freund haben unterschiedliche Erwartungen an den Ausgang eines Ereignisses. Sie können einen Chancer-Markt erstellen und das Ereignis vorhersagen.

Mit Chancer können Benutzer Tausende von Ereignissen vorhersagen, wodurch der Wettbereich erweitert wird. Wird Ihr Lieblingskomiker für eine Top-Auszeichnung ausgewählt? Wie wäre es, wenn Kandidat X eine Zwischenwahl gewinnen würde? Sie können sich jedes beliebige Ereignis vorstellen und Chancer ermöglicht Ihnen, darauf zu wetten.

Chancer bietet außerdem viel Flexibilität. Da Chancer-Märkte vom Benutzer erstellt werden, bestimmen die Wettenden die Regeln und Quoten des Spiels. Diese Funktion erhöht die Transparenz beim Wetten und macht es für die Nutzer unterhaltsam.

Chancer als Investitionsmöglichkeit

Copy link to section

Chancer ist attraktiv für Wettende und Investoren, die ein passives Einkommen suchen. Wettenden haben eine neue Möglichkeit, Wetten zu platzieren und die Kontrolle zu behalten. Benutzer werden für erfolgreiche Gewinne mit Chancer-Tokens belohnt. Wenn die dezentrale Wettplattform wächst, könnte der Wert von Chancer in die Höhe schnellen und enorme Renditen generieren.

Der Chancer-Token könnte zu einer nachhaltigen Kryptowährung werden, die langfristig Renditen liefern kann. Dies ergibt sich aus dem realen Anwendungsfall beim Wetten, einem der am stärksten wachsenden Sektoren. Für Anleger, die auf der Suche nach längerfristigen Renditen sind, ist eine Investition in den Token von Vorteil.

Entwickler werden auch von der Schaffung von Chancer-Märkten profitieren. Nutzer, die über die dezentrale Plattform Wettspiele erstellen, werden mit Chancer-Token belohnt. Außerdem verdienen Investoren durch das Staking des Chancer-Tokens oder das Teilen der Plattform. Darüber hinaus erhalten Chancer-Token-Inhaber Rabatte auf die Gebühren für die Chancer-Märkte, die sie erstellen oder denen sie beitreten.

Preisprognose und -potenzial für Chancer

Copy link to section

Analysten erwarten einen Preisanstieg von über 1.000 % für Chancer im Jahr 2023. Dieses Preispotenzial ist realistisch, obwohl im Jahr 2024 nachhaltige Gewinne erzielt werden könnten. Dies ist nach der Einführung der Hauptplattform für Wetten und der zunehmenden Nutzung von Chancer der Fall.

Anleger könnten im 3. Quartal 2023 erhebliche Preissteigerungen bei Chancer erleben. Dies geschieht, nachdem der Token auf Uniswap und anderen CEXs notiert ist. Allerdings könnte der Preisanstieg im Jahr 2023 auf Spekulationen beruhen, wie es bei der Einführung von Projekten üblich ist. Daher kann der Preis Schwankungen unterliegen, wenn sich die Anlegernachfrage an den Börsen ändert.

Im Jahr 2024 und darüber hinaus könnte Chancer mit dem Wachstum der Wettplattform um mehr als das Zehnfache steigen. Der Wert wird auch durch die zunehmenden Anwendungsfälle wie Staking und Handel an Börsen freigesetzt.

Warum soll man in den Vorverkauf von Chancer investieren?

Copy link to section

Der Start von Chancer ist für Anfang 2024 vorgesehen. Das bedeutet, dass Investoren im Vorverkauf einen Vorteil haben, da sie einen frühen Zugang erhalten, sobald die Plattform startet.

Die Investition in den Vorverkauf bietet auch die Möglichkeit, den Token zu einem günstigen Preis zu kaufen. Der Token ist derzeit zu einem Schnäppchenpreis von 0,011 $ erhältlich. In der nächsten Phase des Vorverkaufs wird der Preis auf 0,012 $ steigen.

Der Preis von Chancer könnte sich nach der bevorstehenden Notierung auf Uniswap ebenfalls drastisch ändern. Wie wir bei anderen bekannten Markteinführungen in der Vergangenheit gesehen haben, setzt die Notierung von Token den Wert in einem Augenblick frei. Dann kommt es zu großen Preisbewegungen. Diese Trends unterstreichen, dass eine Investition in Chancer zum Zeitpunkt des Vorverkaufs vorteilhaft ist, da der Wert in gewisser Weise gesichert ist.