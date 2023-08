Die Preisrallye bei Orangensaft gewann an Fahrt, da sich die Anleger auf die Ereignisse in Florida, dem größten Erzeugerstaat der Vereinigten Staaten, konzentrierten. Daten von TradingView zeigen, dass die Preise am Dienstag sprunghaft auf 3,20 $ anstiegen, nur wenige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 3,31 $. Seit dem Tiefststand in diesem Jahr ist er um mehr als 60 % gestiegen.

Bedenken wegen des Hurrikans Idalia

Der größte Katalysator für die Orangensaftpreise ist der sich anbahnende Hurrikan Idalia. Medienberichten zufolge wird der Hurrikan Florida stärker als erwartet als Kategorie 4 treffen. Gleichzeitig wird erwartet, dass er zu einem stärkeren Sturm führen wird als erwartet.

Am wichtigsten ist, dass der Hurrikan einigen Berichten zufolge ein einmaliges Ausmaß an schädlichen Winden und Sturmfluten mit sich bringen wird.

Die Preise für Orangensaft reagieren in Florida, dem größten Erzeuger des Landes, in der Regel sehr empfindlich auf Hurrikanereignisse. Tatsächlich sind die Preise nach Irma im Jahr 2017 und Michael im Jahr 2018 in einem starken Aufwärtstrend geblieben.

Orangenfarmen sind von Hurrikans betroffen, da sie Überschwemmungen, Winde und Schäden an den Kulturen verursachen. Im Gegensatz zu anderen Kulturen wie Mais und Sojabohnen benötigen Zitruspflanzen einen längeren Zeitraum, um zu wachsen und Früchte zu tragen.

Aus den jüngsten Daten des USDA geht hervor, dass der Bundesstaat 15,65 Millionen Kisten mit Orangen produzieren wird. Dies wäre die niedrigste Produktion seit der Saison 1934-1935. Sie wäre auch niedriger als die 41,2 Millionen Kisten, die in der Saison 2021-2022 produziert wurden.

Der Preis für Orangensaft wird auch durch Wetterereignisse beeinflusst, die zu einer geringeren Produktion in Südamerika führen. Die anhaltende Dürre hat sogar zu einer großen Krise im Panamakanal geführt, der ein wichtiger Transportweg für Lebensmittelprodukte ist.

Die Aussichten für die Orangensaftpreise sind daher optimistisch, da die Welt mit diesen Herausforderungen zu kämpfen hat. Die Nachfrage nach Orangen ist weiterhin sehr hoch, da die Inflation in den USA nachlässt und die Arbeitslosenquote sinkt.

Preisprognose für Orangensaft

Das 4-Stunden-Chart zeigt, dass sich die Preise für Orangensaft in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befunden haben. Er ist über die wichtige Widerstandsmarke von 3,10 $, dem Höchststand vom 27. Juli, gestiegen. Der Orangensaft ist über den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt und die Unterstützung bei 2,86 $ gestiegen.

Daher sind die Aussichten für Orangensaft optimistisch, wobei das erste Ziel bei 3,32 $, dem Jahreshoch, liegtt. Ein Anstieg über diese Marke eröffnet die Möglichkeit, dass der Preis auf 4 $ klettert.