Seit Anfang 2022 ist die Welt in eine höchst bedauerliche und andauernde Tragödie getaucht.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat sich hin und her bewegt, aber die Kämpfe gehen weiter.

Während Putin nicht zu Kompromissen bereit ist und die Ukraine von den NATO-Mitgliedern mit modernsten Waffen und militärischer Unterstützung versorgt wird, ist ein Ende des Konflikts nicht in Sicht.

Das Vorgehen des Kremls hat den Zorn des von den USA geführten NATO-Blocks sowie anderer Staaten auf sich gezogen, so dass Russland brutale Sanktionen erdulden muss, um es zu zwingen, seinen Griff auf die Ukraine zu lockern.

Die Ironie des Schicksals

Trotz der Verhängung strenger Sanktionen und der Kritik an Ländern, die russische Energieprodukte beziehen, weil sie „Russlands Krieg in der Ukraine finanzieren“, ist die EU auf dem besten Weg, dieses Jahr Rekordmengen an russischem Flüssiggas zu kaufen.

Und das, obwohl die EU im Mai 2022 erklärt hat, dass sie bis 2027 aus allen russischen fossilen Brennstoffen aussteigen will.

Global Witness, eine 1993 gegründete internationale Nichtregierungsorganisation mit Büros in London und Washington D.C., veröffentlichte eine verblüffende Studie, aus der hervorgeht, dass die europäischen Staaten in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 russisches LNG im Wert von 5,3 Mrd. € gekauft haben.

Mengenmäßig stiegen die LNG-Importe aus Russland von 15 Mio. Kubikmetern im Zeitraum Januar bis Juli 2022 auf 22 Mio. Kubikmeter im entsprechenden Zeitraum des laufenden Jahres, was einen rasanten Anstieg von 40 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Spanien und Belgien (wobei Brüssel weitgehend als Sitz der EU-Macht gilt) waren die zweit- und drittgrößten Abnehmer von russischem LNG weltweit.

In den ersten sieben Monaten des Jahres kaufte Spanien 18 % der russischen LNG-Exporte, während Belgien 17 % abnahm.

Zusammen kauften diese beiden Länder 35 % der russischen Lieferungen, während China mit 20 % der größte Käufer war.

Frankreich war der drittgrößte europäische Käufer und verbrauchte etwa 11 % der russischen Lieferungen.

Quelle: FT

Nach Angaben der Analysten von Global Witness kauft die EU inzwischen 52 % aller gelieferten Exporte aus Russland, gegenüber 49 % im Jahr 2022.

Im Jahr 2021 war dieser Anteil mit 39 % sogar noch niedriger, was darauf hindeutet, dass Europa mit dem Fortschreiten des Krieges auf Einkaufstour gegangen ist, zumindest was russisches LNG angeht.

Im Gegenzug ist Russland mit einem Anteil von 16 % an den Einfuhren der zweitgrößte LNG-Lieferant für Europa, nur hinter den USA.

In dem Papier wird zwar festgestellt, dass die weltweiten LNG-Importe im Vergleich zum Vorjahr insgesamt gestiegen sind, allerdings nur um 6 %, was darauf hindeutet, dass die europäischen Käufe von russischem LNG einen großen Teil dieses Handelszuwachses ausgemacht haben könnten.

Im selben Artikel wird Jonathan Noronha-Gant, leitender Aktivist für fossile Brennstoffe bei Global Witness, zitiert, der argumentiert,

… die nationalen (europäischen) Hauptstädte kaufen mehr LNG aus Russland als vor dem Krieg… Während die europäischen Länder den Krieg beklagen, stecken sie Geld in Putins Taschen.

Die Financial Times zitierte Noronha-Gant mit den Worten,

…(die Länder) haben so hart daran gearbeitet, sich von russischem fossilem Gas zu entwöhnen, nur um es durch das verschiffte Äquivalent zu ersetzen.

CREA-Zahlen

Nach den neuesten Zahlen des Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) vom 27. August 2023 ist die EU seit Beginn des Krieges im Februar 2022 der größte Käufer von russischen fossilen Brennstoffen (einschließlich Kohle, Gas und Öl).

Der Block hat in diesem Zeitraum fossile Brennstoffe im Wert von 162.030 Mio. € gekauft, während China mit 101.284 Mio. € weit abgeschlagen an zweiter Stelle liegt.

Im Jahr 2023 (das in der obigen Statistik enthalten ist) hat sich dieser Trend umgekehrt: China kaufte russische fossile Brennstoffe im Wert von 42.286 Mio. €, während die EU 21.067 Mio. € bezog.

Teilt man diese Daten jedoch durch die von Worldometer zur Verfügung gestellten Bevölkerungszahlen, so importiert die EU in Euro fast das 1,6-fache der russischen Pro-Kopf-Käufe Chinas.

„Wie Europa Putins Krieg finanziert“

Im August 2022 hatte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba argumentiert, dass

In jedem Fass russischen Rohöls, das Indien erhält, steckt eine gute Portion ukrainisches Blut.

Als Reaktion auf die jüngste Entwicklung erklärte Palki Sharma, Moderatorin von Vantage with Palki Sharma auf Firstpost, in einer Folge mit dem Titel “How Europe is Funding Putin’s War”,

Bis letztes Jahr importierte Europa nur sehr wenig LNG… aber nach dem Krieg kamen die Sanktionen. Die europäischen Länder beschlossen, kein russisches Öl mehr zu kaufen…., aber das ist nur die halbe Wahrheit. Nach dem Verbot von russischem Öl begann Europa, russisches Flüssiggas zu kaufen, und eine Menge davon…. Indien und China aber sind verantwortlich für den (Kauf) von russischem Öl. Putins Kriegskasse wird also immer größer, aber es stellt sich heraus, dass Europa das Gleiche tut. Bei diesem Tempo könnte Europa dieses Jahr 10 Mrd. $ für russisches Gas ausgeben. Um Ihnen den Kontext zu verdeutlichen: Der russische Verteidigungetat beläuft sich auf etwa 100 Mrd. $, und Europa zahlt 10 % davon für russisches Gas … es finanziert also effektiv Putins Krieg.

Die gesamten russischen Importe fossiler Brennstoffe in die EU seit Beginn des Krieges würden laut CREA-Daten etwa 1,7 Jahren des russischen Verteidigungsetats entsprechen.

Die Wahrheit ist, dass Europa nach wie vor stark von russischen fossilen Brennstoffen abhängig ist, insbesondere vor der Wintersaison.

Diese Abhängigkeit kann auf Gegenseitigkeit beruhen, da die EU und Russland durch historische Partnerschaften eng miteinander verbunden sind.

Um diesen Punkt zu verdeutlichen, zitiert die FT Alex Froley, LNG-Analyst bei ICIS, der feststellt:

…aber letztendlich konnte Europa keine anderen Lieferanten und Russland keine anderen Käufer finden.

Interessanterweise stellte ein aktueller RFERL-Bericht fest, dass Bulgarien inzwischen der drittgrößte Abnehmer von russischem Öl in der Welt ist.

Jahr für Jahr?

Ich möchte die Leser auf einen früheren Artikel mit dem Titel “Kann Italiens kränkelnde Wirtschaft mit russischen Rubeln wiederbelebt werden” verweisen, in dem es hieß,

Aus Angst, dass Russland die Gaslieferungen an das Land jederzeit einstellen könnte, bemühten sich italienische Beamte, die Gastanks vor der Wintersaison aufzufüllen, während Sicherheitslücken bei den Nord-Stream-Pipelines die Dringlichkeit noch erhöhten. Im Oktober 2022 waren 90,7 % der Gasspeicherkapazitäten des Landes gefüllt, gegenüber einem Rekordtief von 30,9 % im April 2022… Obwohl Italien entschlossen ist, den Einfluss Russlands auf seine Energiesicherheit zu minimieren, sank der Stand der Gasspeicher im April 2023 auf 58,6 %, was das Land kurz vor dem Winter noch einmal unter Druck setzen könnte.

Neben Italien scheinen auch andere europäische Länder die Hitze des kommenden Winters zu spüren, wie die EU Anfang des Monats feststellte:

Das Auffüllen unserer Gasspeicherkapazitäten vor dem Winter hilft uns, uns auf mögliche weitere Engpässe und Unterbrechungen der Gasversorgung vorzubereiten. Europa ist bereits auf den nächsten Winter vorbereitet.

Quelle: EC

Die EU-Länder scheinen Rekordmengen an russischem LNG gekauft zu haben, um die Speicher vor dem Winter wieder aufzufüllen. Sie haben 90 % der Kapazität erreicht und liegen damit weit vor dem Ziel vom 1. November.

Im Juni 2022 legte die EU ein verbindliches Ziel von 90 % für die Befüllung der Speicher vor dem 1. November eines jeden Jahres fest.

Dieser Trend passt gut zu einem in der FT veröffentlichten Zitat von Henning Gloystein, Direktor für Energie, Klima und Ressourcen bei der Eurasia Group:

Wenn wir den Gasverbrauch nicht strukturell um 10 bis 15 % senken, laufen wir Gefahr, diesen Wettlauf [um die Versorgung] jedes Jahr zu wiederholen.

Dies bedeutet, dass die EU-Länder ohne radikale Veränderungen im europäischen Energiesystem wahrscheinlich weiterhin jeden Winter russische fossile Brennstoffe nachfragen werden, um Gasknappheit zu vermeiden und die vereinbarten Ziele zu erreichen.

In der Praxis könnten sich derartige Umgestaltungsmaßnahmen jedoch als äußerst schwierig erweisen und bedürfen in der Regel der Zustimmung des Europäischen Parlaments, um in Kraft treten zu können.

Gleichzeitig beziehen die EU-Länder Rekordmengen an LNG aus dem Kreml und scheinen sich in der Russlandfrage weitgehend uneins zu sein.

So wurde beispielsweise in dem oben erwähnten tiefen Einblick in die Hassliebe der italienischen Wirtschaft zum Rubel auch festgestellt,

(Spanien), wo die russischen LNG-Importe erst im April 2023 mit über 6.500 GWh ihren Höhepunkt erreichten… Reexporte von russischem LNG nach Europa haben sich als äußerst profitabel erwiesen.

In dem Artikel findet der interessierte Leser weitere Einzelheiten zu den Herausforderungen, denen sich mehrere EU-Mitglieder angesichts der russischen Lieferungen und der wichtigen Frage der Energiesicherheit gegenübersehen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt scheinen die ehrgeizigen Pläne der EU, russische fossile Brennstoffe aus ihrem Energiemix zu eliminieren, und die Realität der Situation weit auseinander zu liegen.