Der USD/CHF-Kurs hielt sich am Freitag nach den jüngsten Inflationsdaten aus der Schweiz und den starken UBS-Gewinnen recht gut. Er handelte bei 0,8835, einige Punkte über dem Wochentief von 0,8746.

Der USD/CHF-Wechselkurs ist nach einer Reihe von Wirtschaftsdaten aus den USA gestiegen. Am Dienstag zeigten Daten, dass das Verbrauchervertrauen des Landes im August auf 106 gesunken ist, nachdem es in den letzten beiden Monaten in Folge gestiegen war.

Weitere Daten zeigten, dass die Wirtschaft des Landes im 2. Quartal nur um 2,1 % wuchs, nachdem sie im 1. Quartal um 2 % zulegte. Dies war zwar eine gute Zahl, aber niedriger als die erste Schätzung von 2,4 %.

Ein anderer Bericht ergab, dass sich das US-Handelsdefizit im Juli auf über 90 Mrd. $ vergrößerte. Und laut ADP hat der Privatsektor im August nur 177.000 Arbeitsplätze geschaffen.

Am Donnerstag zeigten Daten, dass die persönlichen Konsumausgaben (PCE) des Landes um 3,3 % gestiegen sind. Dies ist eine wichtige Zahl, da PCE der wichtigste Inflationsindikator der Federal Reserve ist.

Die nächsten wichtigen Daten sind die neuesten US-Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP). Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass die Arbeitslosenquote bei 3,5 % blieb, da die Wirtschaft über 170.000 Arbeitsplätze geschaffen hat.

Der USD/CHF-Kurs reagierte auch auf die neusten Schweizer Inflationsdaten. Nach Angaben der Statistikbehörde stieg die Gesamtinflation im August auf 0,2 %, was einem Plus von 1,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Daten deuten darauf hin, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) die Zinsen in diesem Monat wahrscheinlich erneut erhöhen wird.

Die andere wichtige Nachricht waren die Blockbuster-Ergebnisse der UBS, der größten Bank der Schweiz. Der Gewinn der Bank belief sich auf über 29 Mrd. $, unterstützt durch die Übernahme der Credit Suisse.

USD/CHF Technische Analyse

Der USD/CHF-Kurs befindet sich seit der ersten Augustwoche in einem langsamen Aufwärtstrend. In diesem Zeitraum hat das Paar einen aufsteigenden Channel gebildet, der in Schwarz dargestellt ist. Er hat sich leicht über die 25- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitte bewegt und liegt leicht unter dem 50%-Retracement-Level.

Daher sind die Aussichten für den USD/CHF-Kurs optimistisch, wobei der nächste wichtige Wert bei 0,8875 liegt, dem höchsten Punkt am 25. August. Der Stop-Loss dieses Handels liegt bei 0,8750.