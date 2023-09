Der mexikanische Peso ist in den letzten Tagen leicht zurückgegangen, da die jüngste Rallye eine Verschnaufpause einlegt. Der USD/MXN-Wechselkurs lag am Montag bei 17,14 und damit einige Punkte über dem Tiefststand der letzten Woche von 16,65. Dieser Kurs liegt ~22 % unter dem Höchststand im Jahr 2022.

Mexikanischer Peso vs. US-Dollar

Der mexikanische Peso war in diesem Jahr eine der Währungen mit der besten Wertentwicklung. Er ist gegenüber dem US-Dollar um mehr als 15 % gestiegen, da die Anleger hinsichtlich der mexikanischen Wirtschaft weiterhin optimistisch sind.

Mexiko profitiert von den relativ hohen Rohölpreisen. Brent sprang am Montag auf 87 $, während West Texas Intermediate (WTI) bei 84 $ gehandelt wird. Einige Analysten gehen davon aus, dass der Rohölpreis die 100-Dollar-Marke erreichen könnte.

Am wichtigsten ist, dass sich die mexikanische Wirtschaft aufgrund ihrer Nähe zu den Vereinigten Staaten erholt. Viele amerikanische Unternehmen verlagern ihre Geschäftstätigkeit von China nach Mexiko.

Andere nutzen das USMCA, um von den USA nach Mexiko zu ziehen. Stellantis beispielsweise, einer der größten US-amerikanischen Autohersteller, hat gewarnt, dass er den Großteil seiner Betriebe nach Mexiko verlagern könnte, wenn keine Einigung mit den Gewerkschaften erzielt werden könne.

Aktuelle Daten zeigen, dass Mexiko China überholt hat und Amerikas größter Handelspartner geworden ist. Dieser Trend wird sich fortsetzen, da Unternehmen ihre Risiken aus China verringern, da die Herausforderung Taiwans bestehen bleibt.

Ein am Montag veröffentlichter Bericht zeigte, dass die Bruttoanlageinvestitionen des Landes im Juni um 3,10 % gestiegen sind. Dies entsprach einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 28,80 %.

Daher gibt es zwei Hauptgründe, warum das USD/MXN-Paar in den letzten Tagen gestiegen ist. Erstens zeigten Daten aus Mexiko, dass die Wirtschaft im 2. Quartal langsamer als erwartet wuchs. Sie wuchs um 0,8 % gegenüber dem Vorquartal.

Der USD/MXN ist auch aufgrund der Stärke des US-Dollars gestiegen. Der Dollarindex ist von unter 100 $ auf 104 $ gestiegen, was signalisiert, dass eine Nachfrage nach der Währung besteht.

USD/MXN Technische Analyse

Das USD/MXN-Währungspaar hat sich in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befunden. In letzter Zeit hat das Paar jedoch bei 16,6415 ein Doppel-Bottom-Muster gebildet. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster eines der wichtigsten positiven Signale.

Bevor sich das Doppel-Bottom-Muster bildete, hatte das Paar ein fallendes Keil-Muster gebildet, was ein weiteres Zeichen einer positiven Umkehr ist. Es konsolidiert sich auch über den 25- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitten.

Daher wird das Paar in den kommenden Tagen wahrscheinlich einen Anstieg erleben. In diesem Fall liegt die nächste wichtige Marke bei 18.