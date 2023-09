Der Ausverkauf des Euro Stoxx 50-Index setzte sich am Freitag angesichts der anhaltenden Sorgen um die europäische Wirtschaft fort. Der Index fiel auf einen Tiefstand von 4.200 € und lag damit unter dem bisherigen Jahreshoch von 4.486 €.

Europäische LNG-Preise steigen

Der Euro Stoxx 50-Index fiel weiter, da die europäischen LNG-Preise sprunghaft anstiegen. Die Preise des TTF, der europäischen Benchmark, stiegen um 14 % auf 34,65 €, den höchsten Stand seit Monaten. Diese Rallye fand statt, nachdem eine Chevron-Einheit in Australien in den Streik getreten war, was Bedenken hinsichtlich der Versorgung aufkommen ließ.

Dies hat zur Folge, dass die Geschäftskosten in der Region steigen werden. Daher bestehen Bedenken hinsichtlich ihrer Wettbewerbsfähigkeit in einer Zeit, in der das Vertrauen der Unternehmen nachgelassen hat. Die jüngsten Daten zeigten, dass das Vertrauen der deutschen Unternehmen im August aufgrund der schrumpfenden Wirtschaft zurückging.

Der Euro Stoxx 50 Index ist auch aufgrund der anhaltenden Spannungen zwischen China und westlichen Ländern zurückgegangen. China kündigte unter Berufung auf Sicherheitsgründe neue Maßnahmen an, um Regierungsmitarbeitern die Nutzung des iPhones zu verbieten. Der Schritt war eine Vergeltung, nachdem Washington den Verkauf sensibler Technologien an China verboten hatte.

Am wichtigsten ist, wie ich in diesem Bericht über den DAX und diesem über den CAC 40-Index geschrieben habe, dass es Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaft gibt. Jüngste Wirtschaftszahlen zeigten, dass die Exporte, Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion und die Produktionsleistung der chinesischen Wirtschaft eingebrochen sind.

Die meisten Analysten glauben, dass die tatsächliche Lage in China schlimmer ist als die offiziellen Zahlen vermuten lassen. Die wirtschaftlichen Aktivitäten Chinas sind für europäische Aktien wichtig, da die meisten Unternehmen dort viele Geschäfte tätigen. Für Stoxx 50-Unternehmen wie LVMH, Kering, Volkswagen und Mercedes ist China beispielsweise der größte Markt.

Der Stoxx-Index ist ebenfalls ins Wanken geraten, nachdem mehrere Unternehmen schwache Ergebnisse veröffentlichten. Der Aktienkurs von Adyen stürzte ab, nachdem das Unternehmen schwache Ergebnisse meldete. Die Ergebnisse von Siemens waren vor allem wegen des Energiegeschäfts sehr schwach. Luxusgüterkonzerne wie LVMH und Kering sehen sich einer schwachen Nachfrage in China und den USA gegenüber.

Prognose für den Euro Stoxx 50

Der Tages-Chart zeigt, dass der Euro Stoxx 50 in den letzten Monaten an Schwung verloren hat. Bei 4.415 €, dem Höchststand im April, Mai und Juni, stieß er auf großen Widerstand. Im August gelang ihm ein falscher Ausbruch und er erreichte den höchsten Stand bei 4.494 €.

Der Index hat sich unter die aufsteigende Trendlinie bewegt, die die niedrigsten Schwankungen seit Dezember letzten Jahres verbindet. Er hat sich auch unter den 50-Tage gleitenden Durchschnitt bewegt und liegt beim 200-Tage gleitenden Durchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) hat einen absteigenden Channel gebildet. Daher wird der Index wahrscheinlich weiter sinken, während die Verkäufer die nächste wichtige Unterstützung bei 4.000 € anpeilen. Der Stop-Loss dieses Handels liegt bei 4.325 €.