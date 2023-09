Restriktive Haltung von Ueda am Wochenende lässt JPY steigen

Das vergangene Wochenende verlief für die Finanzmarktteilnehmer nicht ganz normal, da der japanische Yen (JPY) einen Aufwärtstrend verzeichnete.

Die Devisenmärkte sind über das Wochenende geschlossen, was viele zu der Annahme verleitet, dass die Eröffnungskurse am kommenden Montag dieselben sein werden wie die Schlusskurse am Freitag zuvor. Dies trifft zwar meistens zu, aber manchmal können Ereignisse am Wochenende die Märkte überraschen.

Wenn das der Fall ist, unterscheiden sich die Eröffnungskurse am Montag deutlich von den Schlusskursen am Freitag. Es heißt, dass sich eine Lücke gebildet hat.

Das war an diesem Wochenende der Fall.

In einem überraschenden Manöver deutete der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, an, dass die Negativzinsen eher früher als später auslaufen könnten. Infolgedessen stieg der JPY auf breiter Front.

Auch die japanischen Renditen stiegen stark an

Copy link to section

Es überrascht nicht, dass diese Nachricht den JPY und die Renditen in die Höhe trieb. Nach den restriktiven Kommentaren stieg die 10-jährige Rendite in Japan auf den höchsten Stand seit fast zehn Jahren. Zum ersten Mal seit 2014 stieg sie über 0,7 %, und auch die Swap-Sätze tendierten nach oben.

Save

USD/JPY rutschte nach unten und bestätigte die rückläufige Tendenz

Copy link to section

Obwohl er in den vergangenen Wochen mit positiven Tendenzen gehandelt wurde, gab es Anzeichen dafür, dass sich der USD/JPY-Wechselkurs umkehren könnte. Genauer gesagt deuteten zwei rückläufige Muster auf eine mögliche Umkehr vor diesem Wochenende hin.

Einer davon war ein steigender Kurskeil, der immer noch im Gange ist. Steigende Keile signalisieren eine Umkehr, da der Markt weiterhin höhere, aber nur marginale Höchststände bildet. Sobald er unter die untere Trendlinie bricht, dürfte sich der Abwärtstrend verstärken.

Ein weiterer Grund war eine rückläufige Divergenz zum RSI, die schon seit einiger Zeit zu beobachten ist. Der Indikator bestätigte die jüngsten Höchststände nicht; die Tendenz war also schon vor Uedas Kommentaren rückläufig.

Alles in allem dürfte es für die JPY-Haussiers ein holpriger Weg werden. Lücken werden in der Regel geschlossen, und so wird es wohl auch bei dieser sein.

Es hängt jedoch vom Zeitpunkt ab, wann der Markt die Lücke schließen wird. Angesichts der Tatsache, dass die US-Inflation und die Entscheidung von der US-Notenbank in den kommenden Tagen anstehen, könnte die Lücke länger als üblich offen bleiben.

Save