Der USD/NOK-Wechselkurs gab nach den jüngsten norwegischen Daten zur Verbraucher- und Erzeugerinflation leicht nach. Das Paar fiel auf einen Tiefstand von 10,61, den niedrigsten Stand seit dem 1. September, da sich die Anleger auf die bevorstehenden US-Inflationsdaten einstellten.

Norwegens Inflation ist im August gesunken

Copy link to section

Das USD/NOK-Paar gab nach den jüngsten norwegischen Inflationszahlen nach. Nach Angaben der Statistikbehörde sank der Verbraucherpreisindex (VPI) von 0,4 % im Juli auf -0,8 % im August. Dieser Rückgang war stärker als die mittlere Schätzung von -0,4 %. Dies entspricht einem Rückgang von 4,8 % im Jahresvergleich, dem niedrigsten Stand seit März 2022.

Auch die Kerninflation der norwegischen Verbraucher ging ebenfalls weiter zurück. Sie ging von 6,4 % auf 6,3 % zurück und lag damit unter der Medianschätzung von 6,6 %. Gleichzeitig sank der Kernverbraucherpreisindex um 37,4 %.

Die norwegische Inflation liegt nach wie vor deutlich über dem von der Bank angestrebten Ziel von 2 %. Daher erwarten die Analysten, dass die Norges Bank auf ihrer Sitzung in diesem Monat eine weitere Zinserhöhung um 0,25 % vornehmen wird. Auf ihrer August-Sitzung erhöhte sie den Zinssatz um 0,25 % auf 4 %.

Der nächste wichtige Katalysator für das USD/NOK-Paar werden die anstehenden Zahlen zur Verbraucherinflation und zu den Einzelhandelsumsätzen in den USA sein. Ökonomen erwarten, dass der Verbraucherpreisindex von 3,2 % im Juli auf 3,4 % im August gestiegen ist.

Die Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Lebensmittel und Energieprodukte nicht berücksichtigt werden, wird voraussichtlich bei 4,2 % liegen und damit unter den bisherigen 4,6 %. Sollten diese Schätzungen zutreffen, ist es wahrscheinlich, dass die Fed ihre restriktive Haltung beibehalten wird.

Diese Zahlen kommen einige Tage, nachdem mehrere Fed-Beamte angedeutet haben, dass die Bank ihre Zinserhöhungen im September aussetzen wird. Laura Logan und Christopher Waller haben auf eine Zinspause bei der September-Sitzung hingewiesen.

USD/NOK-Prognose

Copy link to section

Save

Das 4-Stunden-Chart zeigt, dass der USD/NOK-Wechselkurs am 28. August und am 5. September einen starken Widerstand bei 10,75 erreicht hat. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster eines der am stärksten Abwärtssignale.

Das Paar hat sich leicht unter den 25- und 50-Perioden exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) bewegt. Auch die beiden Linien des MACD-Indikators haben sich unter den neutralen Punkt bewegt.

Daher sind die Aussichten für das Paar rückläufig, wobei die nächste wichtige Marke bei 10,51 liegt, dem Tiefststand vom 30. August. Dieser Kurs ist auch die Halslinie des Double-Top-Musters.