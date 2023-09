Der EUR/GBP-Wechselkurs blieb in einer engen Spanne, da die Anleger über die relativ schwachen britischen BIP-Zahlen nachdachten und sich auf die bevorstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) vorbereiteten. Der Kurs notiert bei 0,8600, wo es seit Juni schwankt.

Britisches BIP und EZB-Entscheidung

Das EUR/GBP-Paar bewegte sich in einer engen Spanne, nachdem das Vereinigte Königreich schwache BIP-Zahlen veröffentlicht hatte, über die ich hier berichtete. Nach Angaben des Office of National Statistics (ONS) schrumpfte die Wirtschaft im Juli um 0,5%. Auch die Indikatoren für die Industrieproduktion und das Baugewerbe waren in diesem Monat rückläufig.

Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die Bank of England (BoE) bei ihrer Sitzung in der nächsten Woche beschließen wird, ihre Zinserhöhungen zu pausieren. Auch andere Wirtschaftsdaten waren in letzter Zeit eher schwach. So zeigte ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht, dass die Stimmung der Immobilienmakler so schlecht war wie seit 14 Jahren nicht mehr.

Weitere Zinserhöhungen durch die Bank of England (BoE) werden in den kommenden Monaten wahrscheinlich zu einer weiteren wirtschaftlichen Schwäche führen.

Die nächste wichtige Nachricht zum EUR/GBP wird die bevorstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) sein. Die Analysten sind sich nicht sicher, was bei dieser Sitzung zu erwarten ist.

Einige Marktbeobachter glauben, dass die EZB eine Zinserhöhung beschließen wird, da die Inflation weiterhin über 5 % liegt. Andererseits erwarten einige Analysten und Marktbeobachter, dass die Bank die Zinsen bei 3,75 % belassen wird.

Die letztgenannten Analysten argumentieren, dass weitere Zinserhöhungen zu weiteren Herausforderungen für die europäische Wirtschaft führen werden. So zeigen die jüngsten Daten, dass die Liquidität und die Geldmenge in der Region in den letzten Monaten zurückgegangen sind. Dies hat zur Folge, dass die Banken ihr Kreditangebot einschränken.

Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft in eine Rezession abgleiten wird. Deutschland, die größte Volkswirtschaft der Region, ist bereits in den letzten beiden Quartalen in Folge geschrumpft.

EUR/GBP Technische Analyse

Der EUR/GBP-Wechselkurs befand sich in den letzten Wochen in einer Konsolidierungsphase. Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass das Paar bei 0,8495, dem niedrigsten Stand im Juli und August, eine starke Unterstützung gefunden hat. Der Kurs konsolidiert sich auch an den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten.

Der Relative Strength Index (RSI) hat sich leicht über den neutralen Punkt bei 50 bewegt, während der Average True Range (ATR) zurückgegangen ist. Daher vermute ich, dass das Paar nach der EZB-Entscheidung in dieser Spanne bleiben wird. Die wichtigen Unterstützungs- und Widerstandswerte liegen bei 08495 und 0,8700.