Der Aktienkurs von Tui (LON: TUI) ist auf ein Rekordtief gefallen und gehört zu den Aktien mit der schlechtesten Wertentwicklung in London in diesem Jahr. Er ist in diesem Jahr um mehr als 37 % eingebrochen und liegt damit hinter den Indizes FTSE 100 und FTSE 250 zurück.

Das Wachstum setzt sich fort

Copy link to section

Tui Group, der größte europäische Reisekonzern, hat trotz boomenden Geschäfts mit erheblichem Gegenwind zu kämpfen. Das Unternehmen profitierte von der steigenden Nachfrage der Tourismusbranche in der Region, da die meisten Länder in diesem Jahr einen Anstieg der Touristenankünfte meldeten.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft des Unternehmens boomt. Es bediente über 5,5 Millionen Kunden und die Auslastung der Fluggesellschaften stieg auf 93 %. Der Umsatz sprang auf 5,3 Mrd. €, während der Gewinn vor Zinsen und Steuern auf 169 Mrd. € stieg.

Nach Segmenten stieg das Hotel- und Ergebnis-EBIT auf 113 Mrd. €, während Kreuzfahrten und Tui Musement mit 13 Mrd. € unverändert blieben. Vor allem arbeitet Tui daran, seine Gesamtverschuldung bei steigenden Zinsen zu reduzieren. Sie reduzierte ihre Nettoverschuldung um 1,1 Mrd. € auf 2,2 Mrd. €.

Save

Tui steht vor zahlreichen Herausforderungen. Wie IAG und EasyJet sieht sich das Unternehmen mit höheren Geschäftskosten konfrontiert, da die Energiepreise in die Höhe schnellen. Brent-Rohöl ist auf 93 $ gestiegen, während West Texas Intermediate (WTI) auf 90 $ geklettert ist.

Tui floriert in Zeiten niedriger Energiepreise. Zum einen verbraucht es viel Treibstoff für sein Flug- und Kreuzfahrtgeschäft. Höhere Energiepreise gepaart mit steigenden Zinssätzen wirken sich negativ auf die diskretionären Ausgaben aus.

Darüber hinaus war Tui auch mit der Herausforderung von Flugstörungen und zunehmendem Wettbewerb in der Region konfrontiert. Dennoch glaube ich, dass Tui den anhaltenden Gegenwind bewältigen und zu stabilen Gewinnen zurückkehren kann. Tui ist ebenfalls stark unterbewertet und wird mit einem KGV-Multiplikator von 9 gehandelt.

Kursprognose für die Tui-Aktie

Copy link to section

Save

Der Tages-Chart zeigt, dass sich der TUI-Aktienkurs in den vergangenen Monaten in einem starken Abwärtstrend befand. Dieser Rückgang führte dazu, dass der Kurs auf die wichtige Unterstützung bei 493 Pence fiel, dem niedrigsten Stand seit Mai dieses Jahres. Auf dem Weg dorthin hat die Aktie ein umgekehrtes Cup-and-Handle-Muster gebildet. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster in der Regel ein Zeichen für die Fortsetzung des Abwärtstrends.

Die Tui-Aktie bildet nun den Handle-Bereich dieses Musters. Sie bleibt auch unter den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten. Außerdem hat sie ein kleines Muster eines steigenden Keils gebildet. Daher vermute ich, dass die Aktie in nächster Zeit weiterhin mit Gegenwind konfrontiert sein wird, wobei die nächste wichtige Marke bei 400 Pence liegt.