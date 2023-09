Der Nasdaq 100-Index ist in den letzten Wochen in eine Konsolidierungsphase eingetreten, da der “Aktienwinter” andauert. Der Index wurde am Montag bei 15.257 $ gehandelt, wo er den ganzen Monat über lag. Vom Höchststand dieses Jahres ist er um mehr als 3,52 % gesunken.

Fed-Zinsentscheidung steht bevor

Der Nasdaq 100-Index startete gut in das Jahr und ist bereits um mehr als 40 % gestiegen. Zuletzt bewegte sich der Index jedoch zusammen mit dem S&P 500 und dem Dow Jones in einer engen Spanne.

Dafür gibt es einige Gründe. Beispielsweise gibt es Anzeichen dafür, dass sich die chinesische Wirtschaft verlangsamt. Die jüngsten Wirtschaftszahlen ließen Zweifel aufkommen, ob China sein Ziel einer Wachstumsrate von 5 % in diesem Jahr erreichen wird.

Aufgrund des Handelsvolumens zwischen den beiden Ländern ist China ein wichtiges Land für amerikanische Aktien. Die meisten Technologieunternehmen wie Tesla, Apple und Nvidia verfügen über enge Verbindungen im Land.

Zweitens hat der Nasdaq 100-Index Probleme, da der Hype um künstliche Intelligenz (KI) nachlässt. Die Aktienkurse einiger der größten Nutznießer der KI-Branche wie Nvidia, Microsoft und C3.ai sind in letzter Zeit zurückgegangen.

Drittens bestehen Bedenken hinsichtlich der steigenden Zinsen in den USA. Die Zinssätze sind auf 5,25 % bis 5,50 % gestiegen, den höchsten Stand seit über zwei Jahrzehnten. In den meisten Zeiträumen hinkt der technologielastige Nasdaq 100-Index in Zeiten hoher Zinsen hinterher.

Der wichtigste Katalysator für den Nasdaq 100-Index wird die bevorstehende Zinsentscheidung der Fed sein. Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass die Fed beschließen wird, die Zinssätze zwischen 5,25 % und 5,50 % beizubehalten. Sollte dies geschehen, wird die Pause restriktiv sein, da die Bank auf weiteren Zinserhöhungen bestehen wird.

Der Index wird auch auf den anhaltenden UAW-Streik reagieren. Anzeichen dafür, dass die Krise länger andauert, werden zu einem stärkeren Druck auf die wichtigsten US-Indizes führen. Viele Unternehmen, die den Nasdaq 100 bilden, sind mit den drei großen Herstellern verbunden.

Prognose für den Nasdaq 100-Index

Nasdaq 100-Chart via TradingView

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass sich der technologielastige Nasdaq 100-Index in den letzten Tagen seitwärts bewegt hat. Sein Versuch, sich zu erholen, nachdem er am 18. August auf ein Tief von 14.563 $ fiel, scheiterte bei 15.600 $. Der Index bleibt über den 50- und 25-Tage gleitenden Durchschnitten.

Außerdem wird versucht, bei 15.934 $, dem höchsten Stand vom 19. Juli, ein Double-Top-Muster zu bilden. Daher ist der Ausblick für den Nasdaq 100-Index neutral mit einer rückläufigen Tendenz. Eine Bewegung über den wichtigen Widerstand bei 15.590 $ wird zu weiteren Kursgewinnen auf 15.934 $ führen.

Andererseits deutet ein Rückgang unter die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte auf einen weiteren Abwärtstrend bis 14.563 $ hin.