Die Medienaktien feiern heute Morgen, nachdem die Hollywood-Autoren und -Studios bekannt gegeben haben, dass sie eine vorläufige Einigung erzielt haben.

Hollywood-Autoren kehren noch nicht an die Arbeit zurück

Die Alliance of Motion Picture and Television Partners (AMPTP) und die Writers Guild of America (WGA) arbeiten noch an dem endgültigen Vertrag.

Einzelheiten des heute unterzeichneten vorläufigen Abkommens sind noch nicht bekannt, aber die WGA teilte den Gewerkschaftsmitgliedern am Montag mit:

Diese Einigung ist außergewöhnlich – mit bedeutenden Errungenschaften und Schutzmaßnahmen für Autoren in allen Bereichen der Mitgliedschaft.

Die Mitglieder der Writer’s Guild kehren zwar noch nicht an ihren Arbeitsplatz zurück, aber die heutige vorläufige Einigung ist sicherlich ein großer Schritt, um den seit Anfang Mai andauernden Streik endlich zu beenden.

Wie lange wird es dauern, bis Hollywood die Produktion wieder aufnehmen kann?

Sobald eine Einigung erzielt ist, wird sich die AMPTP darauf konzentrieren, sich mit der SAG-AFTRA zu einigen.

Alles in allem rechnet Matt Belloni, der Gründungspartner von Puck, damit, dass die Hollywood-Produktion im besten Fall gegen Ende November wieder aufgenommen werden kann. In der „Squawk Box“ von CNBC sagte er heute außerdem:

Soweit ich weiß, erhalten die Autoren eine Erfolgskennzahl für das Streaming, was ein großer Streitpunkt war … sie wollten einen Teil ihrer Restgagen als Bonus, wenn ihre Sendungen gut laufen.

Belloni verriet auch, dass sich die Studios darauf geeinigt haben, den Autoren erheblichen Schutz vor dem Einsatz von KI zu bieten – und das alles natürlich zusätzlich zu den Lohnerhöhungen.