Das Währungspaar GBP/INR setzte seinen jüngsten Ausverkauf fort, da die britische und die indische Wirtschaft auseinanderlaufen. Das Paar fiel auf einen Tiefstand von 100,32 und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 28. März. Vom Jahreshoch ist es um mehr als 6,40% zurückgegangen.

Divergenz zwischen Großbritannien und Indien

Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs und Indiens entwickeln sich auseinander. Einerseits schrumpft die britische Wirtschaft, da sich die Krise der Lebenshaltungskosten verschärft und die Auswirkungen des Brexit spürbar werden. Der Verbraucherpreisindex (CPI) liegt nach wie vor bei über 6% und ist damit einer der höchsten in der G7. Die Wirtschaft wächst kaum, da Schlüsselsektoren wie das verarbeitende Gewerbe weiterhin unter Druck stehen.

Die indische Wirtschaft hingegen arbeitet auf allen Ebenen. Wie ich hier geschrieben habe, sinkt die Inflation, und Analysten glauben, dass Indien die am schnellsten wachsende Wirtschaft in den Schwellenländern sein wird. Sie hat bereits das Vereinigte Königreich überholt und ist nach den USA, China, Japan und Deutschland die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Indien hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt, was auf die steigenden Investitionen aus westlichen Ländern zurückzuführen ist. Unternehmen wie Google, Amazon und Meta Platforms haben in den letzten Jahren Milliarden von Dollar in Indien investiert.

Inzwischen profitiert auch Indien von dem anhaltenden Krieg in der Ukraine, indem es billiges russisches Öl importiert, es raffiniert und in andere Länder exportiert. Obwohl Indien nur über geringe Öl- und Gasvorkommen verfügt, hat es sich zu einem der größten Erdölexporteure der Welt entwickelt. Außerdem werden in Indien immer mehr ausländische Investitionen von Unternehmen aus China getätigt.

Der nächste wichtige Katalysator für das Währungspaar GBP/INR wird die für Freitag angesetzte Entscheidung der Reserve Bank of India (RBI) sein. Ökonomen erwarten, dass die Bank die Zinsen unverändert lässt, da sich die Inflation stabilisiert. In diesem Fall wird der Bargeldreservequote bei 4,50% und der Zinssatz bei 6,50% bleiben.

Technische Analyse GBP/INR

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass sich das Paar GBP/INR seit Juli in einem starken Abwärtstrend befindet. Es hat sich mittlerweile unter das 23,6%-Fibonacci-Retracement-Level bewegt. Gleichzeitig bilden die gleitenden Durchschnitte der 100- und 50-Tage-Linie einen rückläufigen Kreuzungspunkt.

Das Paar GBP/INR ist ebenfalls unter die entscheidende Unterstützungsmarke bei 101,61 gefallen, dem höchsten Stand im Februar. Auch der Relative Strength Index (RSI) und der MACD sind weiterhin rückläufig. Daher wird das Paar wahrscheinlich weiter fallen, da die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 98 anvisieren.