Der Preis für Palmöl erlitt in dieser Woche angesichts steigender Lagerbestände in Indonesien, dem größten Erzeuger der Welt, einen harten Umschwung. Daten, die von Business Insider zusammengestellt wurden, zeigen, dass der Preis am Mittwoch auf einen Tiefstand von 746 gefallen ist, den niedrigsten Stand seit fast vier Monaten. Im April dieses Jahres hatte er mit 975 seinen Höchststand erreicht.

Mehrere wichtige Agrarrohstoffe wie Kakao, Orangensaft und Olivenöl sind in diesem Jahr auf Mehrjahreshöchststände gestiegen, da der Markt die Dürre in vielen Ländern reflektierte. Auch Palmöl hat sich in diesem Jahr aufgrund der zunehmenden Befürchtungen vor einem El Nino erholt.

El Nino ist ein katastrophales Wetterereignis, das in vielen asiatischen Ländern wie Malaysia und Indonesien zu Trockenheit führt. Letzteres ist der größte Palmöl-Produzent der Welt. Daher ist der Palmölpreis gesunken, da sich das El Niño-Ereignis verzögert hat.

Gleichzeitig sind die Palmöl-Vorräte in den letzten Monaten stark angestiegen. Von Reuters veröffentlichte Daten zeigen, dass die malaysischen Bestände auf den höchsten Stand seit Oktober letzten Jahres gestiegen sind, obwohl das Land seine Exporte erhöht hat.

Auch Indien verzeichnet hohe Palmöl-Vorräte, da sich die Kunden auf El Nino vorbereiten. Die Palmöli-Importe des Landes gingen im September um 26 % zurück, da die Lagerbestände auf den höchsten Stand aller Zeiten anstiegen.

Dennoch besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Palmölpreise in den kommenden Monaten wieder erholen werden. Zum einen sind die Preise für Olivenöl auf ein Rekordhoch gestiegen, was zu einer höheren Nachfrage nach Palmöl führen könnte. Palmöl wird häufig als Ersatz für Olivenöl verwendet.

Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der Alterung der Palmen und der geringen Erträge in der Branche. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht warnte das Forschungsunternehmen Oil World vor einem alarmierenden Rückgang der Durchschnittserträge aufgrund der geringen Neubepflanzung. Es wird geschätzt, dass die Palmöl-Produktion in den nächsten zehn Jahren auf 1,8 Millionen Tonnen zurückgehen wird.

Eine weitere Herausforderung für Palmöl besteht darin, dass es sich von anderen Kulturpflanzen wie Mais und Soja unterscheidet. Palmöl braucht mindestens drei Jahre, um Früchte zu tragen. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Vorräte in den kommenden Jahren abnehmen werden, auch wenn sie derzeit noch hoch sind.

Andererseits ist die Nachfrage nach Palmöl weiterhin hoch, da es für die Herstellung einiger der beliebtesten Produkte der Welt verwendet wird. Es wird unter anderem für die Herstellung von Waschmitteln, Lebensmitteln, Eiscreme und Seife verwendet.