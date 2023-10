Der KOSPI Composite Index setzte seinen Ausverkauf nach der relativ restriktiven Zinspause der Bank von Korea fort. Der Index, der die größten Unternehmen Südkoreas abbildet, stürzte am Donnerstag um fast 2 % ab. Er erreichte einen Tiefstand von 2.415 KRW und lag damit nur wenige Punkte über dem Tiefstand des letzten Monats von 2.400 KRW. Vom Höchststand in diesem Jahr ist er um fast 10 % gesunken.

Die restriktive Haltung der Bank von Korea

Der KOSPI-Index schloss sich seinen weltweiten Konkurrenten an und verzeichnete einen starken Ausverkauf, da die Marktrisiken sprunghaft anstiegen. In den Vereinigten Staaten ist der Angst- und Gier-Index in den Angstbereich von 26 gesunken, während die Anleiherenditen weiter gestiegen sind. Die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihen stieg am Mittwoch auf 5 % und damit auf den höchsten Stand seit 2007.

Amerikanische Indizes wie der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq 100 stürzten am Mittwoch um mehr als 1 % ab, als diese Risiken sprunghaft anstiegen. In Asien fiel der chinesische A50-Index um über 2,45 %, während der BIST 100 um über 3,36 % einbrach. Es scheint, als würden die Anleger wegen der Lage der Weltwirtschaft nervös werden.

Die Kriege in der Ukraine und in Israel dauern an, und der Iran hat die OPEC aufgefordert, ein Ölembargo gegen Israel zu verhängen. Infolgedessen ist der Rohölpreis in die Höhe geschnellt, wobei Brent bei 92 $ und WTI bei 88 $ gehandelt wird. Südkorea leidet unter dem Anstieg der Energiepreise, da es ein Nettoimporteur ist.

Der KOSPI-Index stürzte nach der jüngsten Zinsentscheidung der Bank von Korea ebenfalls ab. Wie allgemein erwartet, beschloss die Bank, die Zinssätze unverändert bei 3,50 % zu belassen, wo sie in den letzten Monaten lagen.

Die Bank merkte an, dass sie die Zinssätze wieder anheben könnte, wenn die Inflation hartnäckig hoch bleibt. Die meisten Analysten gehen jedoch davon aus, dass sie die Zinssätze bis 2024 unverändert lassen und dann mehrere Zinssenkungen vornehmen wird.

Die südkoreanische Wirtschaft befindet sich in einer langen Phase des Abschwungs, da die Exporte von Schlüsselprodukten wie Halbleitern ins Stocken geraten sind. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Wirtschaft im 2. Quartal um 0,6 % gewachsen ist, während die Inflation von ihrem letztjährigen Höchststand von 6,3 % auf 2,3 % gesunken ist.

Technische Analyse für den KOSPI-Index

Das Tages-Chart zeigt, dass der KOSPI Composite-Index in den letzten Monaten stark unter Druck stand. Er erreichte im August mit 2.673 KRW seinen Höchststand und ist seitdem um fast 10 % gefallen. Dies bedeutet, dass der Index kurz vor einer Korrektur steht.

Zuletzt stürzte der Kurs unter die Unterstützung bei 2.480 KRW, dem Tiefststand im August. Er hat sich auch unter den 50- und 25-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitten bewegt, während der Relative Strength Index (RSI) gesunken ist.

Daher sind die Aussichten für den KOSPI-Index rückläufig, so dass es zu einer Korrektur kommen könnte. Eine Korrektur tritt ein, wenn ein Asset um mindestens 10 % gegenüber seinem Höchststand sinkt.