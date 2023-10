Meine konträre USD/MXN-Prognose war richtig: Wie geht es mit dem mexikanischen Peso weiter?

Der USD/MXN-Wechselkurs setzte seinen Aufwärtstrend fort, während der US-Dollar-Index (DXY) weiter anstieg. Das Währungspaar stieg auf 18,50 und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 24. März. Von seinem Tiefststand in diesem Jahr ist er um über 10 % gestiegen.

DXY- und US-Risiken bleiben bestehen

Der mexikanische Peso gehörte in diesem Jahr zu den Währungen der Schwellenländer mit der besten Wertentwicklung. Auf ihrem Höhepunkt im August stieg die Währung um über 25 % gegenüber ihrem Tiefststand im Jahr 2021. Diese Rallye fand statt, als die mexikanische Wirtschaft von der Erholung der amerikanischen Wirtschaft profitierte.

Mexiko hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt, unterstützt durch das Konzept des Nearshoring, da die Spannungen zwischen China und den USA zunehmen. Viele Unternehmen, darunter auch Tesla, verlagern einen Teil ihrer Aktivitäten ins Land.

Vor kurzem hat sich das USD/MXN-Paar jedoch umgekehrt, da der US-Dollar-Index sprunghaft angestiegen ist. Der DXY-Index, der den Dollar gegenüber einem Währungskorb abbildet, stieg auf 107 $, den höchsten Stand seit November letzten Jahres.

Der US-Dollar ist in die Höhe geschnellt, da die Federal Reserve in den letzten Monaten eine recht restriktive Haltung eingenommen hat. Sie hat die Zinsen auf 5,25 % bis 5,50 % angehoben, den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren.

Infolgedessen sind die Renditen amerikanischer Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten gestiegen. Die 10-jährigen und 30-jährigen Renditen sind auf 5,01 % bzw. 4,85 % gestiegen. Auch die Renditen kurzfristiger Anleihen sind in die Höhe geschossen, was viele Menschen in Mexiko dazu veranlasst, in die Sicherheit des USD zu wechseln.

Das USD/MXN-Währungspaar erholte sich auch aufgrund der lockeren Entscheidungen der mexikanischen Zentralbank. Sie hat die Zinssätze in den letzten Protokollen unverändert gelassen und eine Zinssenkung für Mitte 2024 in Aussicht gestellt. Diese Entscheidung erfolgte, da die Inflation in Mexiko weiter zurückging.

USD/MXN Technische Analyse

USD/MXN-Chart via TradingView

Ich habe im August, als das Währungspaar rückläufig war, eine relativ konträre Prognose zum USD/MXN abgegeben. Damals sagte ich voraus, dass sich das Paar erholen würde, und verwies auf das Muster eines fallenden Keils, das sich bildete. Ein Keil ist eines der beliebtesten Umkehrmuster. Das Paar bildete auch ein kleines Double-Bottom-Muster bei 16,64.

In letzter Zeit hat sich der USD/MXN-Kurs oberhalb des 200-Tage gleitenden Durchschnitts bewegt, was darauf hindeutet, dass die Käufer die Kontrolle haben. Daher wird das Währungspaar wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer den Hauptwiderstand bei 19,40 anpeilen, dem Tiefststand im März 2022.