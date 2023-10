Der USD/ARS und der S&P Merval Index werden in den kommenden Tagen im Rampenlicht stehen, da in Argentinien eine äußerst wichtige Wahl stattfindet. Der MERVAL-Index war einer der Indizes mit der besten Performance in diesem Jahr und stieg um über 178 %. Auf der anderen Seite ist der argentinische Peso auf ein Rekordtief eingebrochen.

Wahlen in Argentinien stehen bevor

Argentinische Aktien verzeichneten in diesem Jahr eine starke Performance, obwohl die Wirtschaft ihre dunkelste Phase seit Beginn der Aufzeichnungen erlebte. Der MERVAL-Index, der die 20 größten Unternehmen des Landes abbildet, ist in diesem Jahr in lokaler Währung um 178 % gestiegen. Die jährliche Rendite des Unternehmens in den letzten fünf Jahren lag bei 75,84 % und damit über der seiner weltweiten Mitbewerber.

Die argentinischen Aktien sind sprunghaft angestiegen, da die Anleger hoffen, dass ein Regimewechsel und günstige Bewertungen dazu beitragen werden, die Wirtschaft zu verändern. Auch der Kurs ist sprunghaft angestiegen, da die Anleger hinsichtlich eines Rettungspakets des Internationalen Währungsfonds (IWF) weiterhin optimistisch sind. Außerdem hat China Argentinien kürzlich im Rahmen eines Währungstauschs, den die beiden Regierungen durchführen, einen Kredit in Höhe von 6,5 Mrd. $ gewährt.

Dennoch stehen die argentinischen Aktien und der Peso vor einer ungewissen Zukunft, während die wichtige Wahl näher rückt. Am Sonntag können die Wähler ihren Präsidenten wählen. Die Spitzenkandidaten sind Javier Milei von Freedom Advances, Patricia Bullrich und Sergio Massa. Die meisten Analysten erwarten, dass Milei gewinnen wird.

Milei hat einige radikale Versprechungen gemacht, darunter die Umstellung auf den US-Dollar und Änderungen bei der Zentralbank. Er hat außerdem zugesagt, die Staatsausgaben zu reduzieren, um das Haushaltsdefizit zu verringern.

Der nächste argentinische Präsident steht vor großen Herausforderungen. Die Inflation ist stark angestiegen, die Währung hat an Wert verloren, während der IWF auf seine 43 Mrd. $ wartet. Auch der Agrarsektor, ein wichtiger Teil der Wirtschaft, ist zusammengebrochen. Argentinien importiert mittlerweile Lebensmittel aus Ländern wie Brasilien.

Ausblick für Merval und argentinischen Peso

Merval-Chart via TradingView

Die Aussichten sowohl für den S&P Merval als auch für den argentinischen Peso sind im Vorfeld der Wahlen ungewiss. Während sich der Merval-Index auf einem Allzeithoch befindet, ist der ARS auf ein Rekordtief gefallen.

Ich vermute, dass argentinische Aktien in den kommenden Wochen zurückgehen werden, da sie ziemlich teuer geworden sind. Der Merval-Index ist vom niedrigsten Stand während der Pandemie um mehr als 3.210 % gestiegen. In den meisten Fällen enden solche parabolischen Bewegungen mit einer Umkehrung, wenn sie in die Verteilungsphase des Wyckoff-Modells eintreten.

Der argentinische Peso wird auch nach der Wahl unter Druck bleiben, insbesondere wenn Milei gewinnt. Analysten sind skeptisch, wie er die Dollarisierung umsetzen wird, da das Land über Ressourcen verfügen muss, um dies zu erreichen. Daher wird das USD/ARS-Paar weiter steigen, wobei der offizielle Kurs voraussichtlich 400 erreichen wird.