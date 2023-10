Kryptowährungen verzeichneten an diesem Wochenende eine starke Performance, obwohl die Krise in Israel und die Probleme am Anleihemarkt andauern. Bitcoin stieg zum ersten Mal seit Monaten auf über 30.000 $, während wichtige Altcoins wie Chainlink (LINK), Pepe, Aave, Aptos und Quant ihren Aufwärtstrend fortsetzten.

Die Ergebnisse der Tech-Branche stehen bevor

In der Kryptowährungsbranche wird es diese Woche relativ ruhig zugehen, da keine größeren Ereignisse anstehen. Daher werden die wichtigsten Katalysatoren die anhaltende Hoffnung sein, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) einen Spot-Bitcoin-ETF genehmigen wird. Die Analysten von JP Morgan erwarten, dass die Behörde dies in den nächsten Monaten tun wird.

Händler werden sich auch auf die bevorstehenden Ergebnisse von Tech-Unternehmen wie Microsoft, Alphabet, Meta und Amazon konzentrieren. Dies sind wichtige Ergebnisse, da es sich um die größten Unternehmen der Welt mit einer gemeinsamen Marktkapitalisierung von fast 4 Bio. $ handelt. Sie sind auch die größten Bestandteile der Indizes S&P 500 und Nasdaq 100.

In letzter Zeit haben sich Kryptowährungen von amerikanischen Aktien abgekoppelt. Während wichtige Indizes wie der S&P 500 und der Nasdaq 100 nachgegeben haben, ist Bitcoin sprunghaft angestiegen. Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist auf über 1,13 Bio. $ gestiegen.

Der andere wichtige Katalysato sind die kommenden US-BIP-Daten sein, die für Donnerstag geplant sind. Diese Zahlen werden weitere Informationen über die Wirtschaftslage liefern. Sie werden auch einen großen Einfluss darauf haben, was die Fed in der nächsten Sitzung unternehmen wird.

Die US-BIP-Zahlen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Ausverkauf am Anleihenmarkt verschärft hat und die 30-Jahres-Rendite auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt gestiegen ist.

Der Token-Verkauf von Memeinator gewinnt an Fahrt

In der Zwischenzeit setzt Memeinator, die aufstrebende Kryptowährung, ihren Token-Verkauf erfolgreich fort. Da die Nachfrage nach dem Token weiter steigt, hat das Projekt in den letzten Wochen über 817.000 $ aufgebracht.

Memeinator (MMTR) ist eine Kryptowährung, die sich zum Goldstandard in der Meme-Coin-Industrie entwickeln will. Sie wird dies erreichen, da sie ein Meme-Coin mit einem eingebauten Nutzen für künstliche Intelligenz (AI) ist.

Laut seinem Whitepaper 62,5 % der Token gehen an die Öffentlichkeit, während 15 % für die Marketing- und CEX-Notierungen vorgesehen sind. Die anderen Token werden in die Entwicklung, Bereitstellung von Börsenliquidität und den Wettbewerbspool verschoben. Sie können den MMTR-Token hier kaufen.

Ist es also sicher, den Token zu kaufen? Einige Analysten sind der Meinung, dass es sinnvoll ist, einen kleinen Teil Ihres Portfolios in Vorverkauf-Token anzulegen. Zwar werden nicht alle diese Token letztendlich gut abschneiden, aber einige schon. Und wie wir bei Pepe gesehen haben, ist es leicht, mit einer kleinen Investition zum Meme-Coin-Millionär zu werden. Wie bei anderen Assets sollten Sie jedoch nur Geld investieren, dessen Verlust Sie sich leisten können.